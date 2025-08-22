Mientras Messi fue campeón 44 veces, estos son los títulos de Cristiano Ronaldo

El duelo entre Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo se mantiene en cuanto a títulos se refiere. El portugués se alista para un fin de semana vital en sus intereses y donde intentará cortar con una sequía de hasta casi 4 años sin títulos en clubes. Mientras su gran oponente ha levantado un total de 44 trofeos, estas son las conquistas del delantero luso que brillase de la mano de los Manchester United y Real Madrid durante más de una década.

Durante su paso por Barcelona el argentino consiguió un total de 10 ediciones de LaLiga. Todo ello de la mano de 8 supercopas de España y 7 Copas del Rey en el panorama nacional. Alcanzó a levantar cuatro ediciones de la Champions League junto con 3 Mundiales de Clubes y otras 3 ediciones de la Supercopa de Europa. Todo esto hasta un verano del 2021 donde se rompió todo. Ya por la capital francesa ganaría dos ediciones de la Liga local e igualmente una Supercopa en el año 2022. Por la ciudad de Miami levantó la Leagues Cup del 2023.

Hasta aquí tenemos 39 títulos del jugador más laureado de todos los tiempos. Se le suman por supuesto el Mundial del año 2022, dos ediciones de la Copa América, la Finalísima frente a Italia y los Juegos Olímpicos del año 2008 en la ciudad de Pekín por China. Es el panorama de Messi a la espera de unos 12 meses donde intentará levantar finalmente el primer título de la MLS e igualmente una nueva edición de la Copa del mundo con Argentina. Son los últimos grandes retos.

¿Y qué pasa con el conteo de CR7? Pues este ha conquistado 5 Champions, una Eurocopa, dos ediciones de LaLiga y de la Serie A de Italia, tres Premier League, un par de UEFA Nations League, dos Copa del Rey, la FA Cup, tres Supercopa de Europa, dos Community Shield, dos Supercopa de España, dos Supercopa de Italia, una Supercopa de Portugal, hasta cuatro Mundial de Clubes, dos Copa de la Liga de Inglaterra, una Coppa Italia y una Campeonato de Clubes Árabes. Esta última no olvidemos, no tiene carácter oficial.

Messi, el jugador más laureado de todos los tiempos: GETTY

La gran diferencia entre ambos se terminó de consolidar a lo largo de las últimas cuatro temporadas. Cristiano Ronaldo no gana un título oficial a nivel de clubes desde que lo hiciese con Juventus en la última edición de la Copa de Italia ganada por el equipo bianconeri en el año 2021. Desde entonces tanto en su paso por Manchester United en la Premier League de Inglaterra como por Arabia Saudita no ha podido levantar medallas avaladas por FIFA.

Publicidad

Publicidad

Y Cristiano Ronaldo puede sumar mañana

Las buenas noticias para el delantero portugués llegan con la posibilidad de romper esta racha mañana mismo. Al-Ahli será su rival por la Supercopa de Arabia Saudita en un partido absolutamente trascendental para los intereses de Cristiano Ronaldo. Viene de eliminar al Al-Ittihad de Karim Benzema en semifinales y tendrá que medir fuerza ante el actual vencedor de la Champions del continente asiático.

Messi, por su parte, también podría sacar la diferencia a lo largo de las próximas semanas. Miami tendrá que disputar las semifinales de la Leagues Cup frente a Orlando a finales del mes de agosto y todo ello para intentar meterse en una posible definición frente al ganador de Los Ángeles Galaxy contra Seattle sounders. Así va la lucha por ser el futbolista más laureado del planeta.

ver también “Una final del Mundial con Messi y Ronaldo sería como la última película de Marvel”