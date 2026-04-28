Mucho más que un título: los 5 récords que puede romper Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo se alista para su última oportunidad de dominar el planeta. Con Portugal se espera que tenga protagonismo durante lo que supondrá su sexta edición de las Copas del Mundo. Es uno de los cinco récords a nivel personal que persigue el exdelantero del Real Madrid o Manchester United a lo largo del verano que se asoma en el horizonte. Un par se los podría quitar a Lionel Messi.

En caso de levantar el título, Cristiano Ronaldo sería el jugador de mayor edad en ganar un mundial. Superaría el récord de Dino Zoff como guardameta de Italia en el Mundial de 1982. En aquel entonces, el transalpino levantó el trofeo con 40 años y 133 días en sus espaldas. El portugués llegará a Norteamérica ya con 41 veranos encima.

Ronaldo también buscará ser el máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales. En este momento el récord corresponde a Eusebio gracias a los 9 gritos sagrados de la pantera. Cristiano acumula 8 desde el año 2006 y solamente un tanto le separa de la leyenda del fútbol luso. En la primera fase del certamen deberá medirse frente a equipos que, como Congo, Uzbekistán o Colombia, prometen dar batalla.

En caso de marcar goles, Cristiano Ronaldo también sería el primer futbolista en anotar durante seis ediciones distintas del Mundial. Lo ha hecho de manera ininterrumpida desde Alemania 2006 y con Rusia 2018 como su mejor actuación a nivel individual. Messi, quien recordemos no pudo celebrar tantos por Sudáfrica 2010, se ha quedado en el camino de este récord.

CR7, ante su última chance de ganar la Copa del Mundo: GETTY

Por último, pero no menos importante, aparece nuevamente la posibilidad de superar a su gran rival. Hasta la fecha Cristiano Ronaldo tiene 22 partidos disputados en los Mundiales. 26 tiene Messi como líder de una clasificación donde se espera que el argentino llegue a las rondas de eliminación directa rozando los 30 choques oficiales. Salvo una caída inesperada del combinado Albiceleste, parece ser la marca más complicada para el luso.

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