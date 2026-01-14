Messi le rechazó un contrato de 1400 millones por Inter Miami, pero mantiene su ilusión de contratarle: “Le ofrezco lo que quiera”

Anmar Al-Haili adora a Lionel Messi. Incluso podríamos hablar de obsesión cuando nos referimos a los intentos que el propietario del Al-Ittihad ha realizado para quedarse con La Pulga. En tiempos donde la MLS se encuentra detenida, por Arabia Saudita nadie se olvida del argentino y confirma que no tendrán ningún problema en hacerle ofertas que vuelvan a rozar aquellos 1400 millones de euros que el ex Barcelona o París Saint Germain rechazase por parte de Oriente Medio.

“Si Leo acepta firmar con el Al Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida. Tener a Messi aquí en Arabia Saudíta vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Quiero a Messi porque tendría el mejor jugador de la historia de fútbol”, palabras de Anmar Al-Haili a lo largo de las últimas horas y en tiempos donde el conjunto de Karim Benzema ni mucho menos obtienen los resultados deseados en el campeonato de Cristiano Ronaldo.

Como decimos, no es ni mucho menos la primera vez que el equipo de la ciudad de Yeda sueña con quedarse con Messi. Allá por el año 2023 y tras su conflictivo paso por París Saint Germain, se pusieron en contacto con su entorno para convertirlo en el futbolista más costoso del planeta en cuanto a sueldos se refiere. Anmar Al-Haili reconoce que todo iba encaminado a su fichaje por Arabia Saudita, así como que cuestiones personales y relacionadas con su entorno terminaron de dinamitar el traspaso.

“Sí, lo contacté antes, cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1.400 millones de euros al año, pero lo rechazó porque su familia prefería Estados Unidos. Lo respeto, y el Al Ittihad siempre le abrirá las puertas, puede venir cuando quiera”, confesaba en junio del 2024 el dueño del Al-Ittihad. Casi 15 meses más tarde, afirma que la puerta sigue abierta en caso de que el capitán de la Selección Argentina quisiera dar un paso lejos de la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica.

Recordemos que Lionel Messi viene de renovar su contrato en Inter Miami hasta finales del año 2028. Una operación donde por supuesto se mantiene el deseo de seguir agrandando la franquicia de David Beckham. Pero también una que va encaminada a un retiro de la Selección Argentina en la Copa América del año 2028. Una donde seguramente la Albiceleste pueda ser el hogar de la competición. A la espera de lo que venga por delante y de los cambios de la vida, nadie por Arabia Saudita se olvida de la figura del argentino. Puede pedir lo que quiera.

El calendario de Messi a la espera del inicio de la MLS

Hasta el 22 de febrero Messi y Javier Mascherano no tendrán actividad a nivel oficial. Si muchos compromisos para ir preparando su primera temporada como vigentes campeones de la MLS. El 24 de enero inicia todo con un amistoso frente a Alianza Lima en territorio peruano. Seis días más tarde Leo llegará a la ciudad de Medellín para medirse con Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.

Por último pero no menos importante, aparece un encuentro frente a Barcelona de Ecuador en la ciudad de Guayaquil. Será el último amistoso de la vigente plantilla campeona de la MLS el próximo 7 de febrero. El día 22 de dicho mes y en la ciudad de Los Ángeles frente a LAFC, arranca la defensa del título en una temporada donde también habrá competencias internacionales y donde la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA afectará cada fin de semana al zurdo.

Datos claves

