Neyser Villarreal ya tiene todo listo para ser nuevo jugador de Cruzeiro a comienzos de 2026. Sin embargo, la gran polémica viene porque el delantero colombiano no se ha presentado a Millonarios, donde aún tiene contrato. Ahora hasta César Torres tuvo que intervenir.

El DT de la Selección de Colombia Sub-20 reveló que conversó con el delantero colombiano: “Hablé con él el miércoles y me dijo que estaba donde la mamá, yo le dije que necesitaba que se presentara con Millonarios urgentemente.”, reveló en DSports.

Asimismo, su entrenador hace pocos meses en la Selección de Colombia también le pidió a Villarreal que vaya y cierre bien su contrato: “Preséntese lo antes posible porque es mejor salir bien, terminar su proceso y contrato bien, dejar las puertas abiertas, uno no sabe’ y me dijo ‘sí, señor, tiene toda la razón’ y hasta ahí sé”, agregó el estratega.

Desde Millonarios han decidido comenzar un proceso administrativo contra el jugador de su equipo Sub-20. Ya que, aunque esté todo arreglado con el Cruzeiro, el delantero tiene un contrato aún que respetar con Millonarios y no lo está haciendo.

César Torres ha forjado una importante relación con Neyser Villarreal, tras su trabajo juntos en la Selección de Colombia Sub-20. De ahí que, el entrenador se anime a recomendarle a jugador que vaya y se presente con Millonarios para terminar su contrato.

Las estadísticas de Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20 con Colombia

Con la camiseta de la Selección de Colombia Sub-20, Neyser Villarreal jugó 5 partidos en el anterior mundial, marcó 5 goles y solo dio 1 asistencia. El delantero fue la gran sensación del torneo y llamó la atención de varios clubes de Europa a lo largo del torneo.