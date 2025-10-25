El mejor futbolista la de historia de Colombia, según Juan Pablo Ángel: “Tiene que estar ahí”

El eterno debate de quién es el mejor de todos los tiempos del fútbol colombiano tiene a varios candidatos como James Rodríguez, Radamel Falco, o Carlos ‘Pibe’ Valderrama. Ahora el mítico delantero, Juan Pablo Ángel también sumó otro nombre al debate.

En un Toma y Dame para Bolavip, le preguntamos a Juan Pablo Ángel por el mejor futbolista colombiano de todos los tiempo y su respuesta fue contundente: “Faustino (Asprilla) tiene que estar ahí claramente. James por lo que ha hecho, goleador del mundial, imposible no nombrarlo. El ‘Pibe’, Falcao, hay un montón de grandes jugadores”, avisó el ex River Plate, Aston Villa, y otros.

Faustino Asprilla fue uno de los delanteros colombianos que más resaltó a nivel internacional, en un momento, donde abrió el camino para varios goleadores en el extranjero. El ‘Tino’ también es considerado uno de los mejores de todo el balompié colombiano.

Juan Pablo Ángel también reveló que el partido que más recuerda y valora en su carrera es un Boca vs River. El goleador colombiano tuvo varios momentos en este histórico partido, vistiendo los colores de River Plate, con el cual fue campeón en Argentina.

En el Toma y Dame, Juan Pablo también reveló que estuvo muy cerca de fichar por Arsenal, cuando él era el delantero de Aston Villa, pero al final no se dio dicho fichaje. Si se daba aquella contratación, hubiera sido el primer colombiano en vestir los colores de los ‘Gunners’, esa distinción fue para David Ospina que llegó a Londres en 2014.

Los números de Juan Pablo Ángel con la Selección de Colombia

Con los colores de la Selección de Colombia, Juan Pablo Ángel llegó a jugar un total de 33 partidos entre amistosos, Eliminatorias y otros torneos. Pudo marcar 9 goles, sin embargo, al delantero le tocó un recambio generacional que no pudo dar el salto de calidad esperado o meterse al Mundial.

