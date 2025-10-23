Es tendencia:
Europa

El capitán del Bayern Múnich le da la razón a Luis Díaz: “No hay tiempo”

Coincidencia total: el capitán del Bayern Múnich sorprendió al darle la razón a Luis Díaz con una frase que refleja la realidad: “No hay tiempo”.

Por Julio Montenegro

Manuel Neuer apoyó la mentalidad de Luis Díaz.
Manuel Neuer apoyó la mentalidad de Luis Díaz.

Contrario a lo que dicta la lógica en el fútbol, Luis Díaz no necesitó periodo de adaptación en Bayern Múnich. Una prueba de eso fueron las declaraciones del entrenador Vincent Kompany y el capitán del equipo Manuel Neuer que le dieron la razón al nivel y la mentalidad de ‘Lucho’.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Luego de la victoria 4-0 contra el Club Brujas, de Bélgica, por la tercera fecha de la fase de la liga de la Champions League, Luis Díaz instaló la premisa que estamos trabajando. Creo que lo más importante acá es tener mucha humildad y respeto para cualquier equipo que fuésemos a enfrentar. Eso es lo más importante, porque vemos a todos los rivales de la misma manera y así podremos salir siempre a buscar resultados.

Esto al técnico de Bayern Múnich le gustó. Vincent Kompany, al ver el primer gol de ‘Lucho’ Díaz con el equipo alemán en la Champions League y observar la mentalidad con la que juega, no dudó en afirmar sobre el extremo colombiano que “siempre está emocionado, siempre quiere ir hacia adelante, regatear, atacar, correr por detrás, defender y luchar. Entonces, él en muchos sentidos demuestra lo que es el Bayern. Y la bendición del capitán del equipo estaba a punto de llegar.

Manuel Neuer le dio la razón a Luis Díaz con estas palabras

Manuel Neuer y Luis Díaz en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Manuel Neuer y Luis Díaz en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Dándole la razón a Luis Díaz que no es momento de relajarse y hay que seguir trabajando respetando a todos los rivales, Manuel Neuer afirmó que “estamos en racha, con confianza, y la trasladamos a nuestros partidos. La clave es que ganar es simplemente divertido; se nos nota en la cara. Se nota la alegría en cada partido. Era solo la tercera jornada de la Champions League, así que no hay tiempo para bajar el ritmo. Tenemos que concentrarnos constantemente. La presión es alta ahora mismo, y los chicos que llegan lo están haciendo muy bien“.



ver también

Ex estrella de Liverpool se confiesa y le dedica un mensaje a Luis Díaz: “Te extraño”

Luis Díaz superó a Harry Kane y sorprendió a todos

Pocos jugadores pueden decir que han superado en algo a un jugador como Harry Kane que lleva 23 goles y 4 asistencias en 17 partidos. ‘Lucho’ Díaz es uno de ellos, ya que tuvo 8.9 puntos de calificación, según el portal experto ‘SofaScore’, en la victoria contra Brujas en la Champions League. Al delantero inglés le dieron 7.1 puntos.

julio montenegro
Julio Montenegro
