Luis Díaz: El mensaje perfecto que le envió a Liverpool, Barcelona y PSG por el nivel del Bayern

Tras el triunfo del Bayern, Luis Díaz sorprendió con unas palabras que terminaron siendo un mensaje directo a Liverpool, Barcelona y PSG.

Por Julio Montenegro

Luis Díaz le envió un menaje a los favoritos de la Champions.
© Archivo particular y Getty ImagesLuis Díaz le envió un menaje a los favoritos de la Champions.

Bayern Múnich es el equipo sensación de Europa. ¡De eso no hay dudas! No ha perdido un solo partido desde que inicio la temporada y luego de una nueva contundente victoria en la Champions League, Luis Díaz no dudó, y le envió un mensaje perfecto a Liverpool, Barcelona, PSG y todos los favoritos de la Liga de Campeones 2025-26.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Luego de comenzar la fase de la liga con una victoria contra Chelsea 3-1 y un triunfo como visitante 1-5 ante Pafos, de Chipre, Bayern no aflojó y goleó 4-0 a Club Brujas en la tercera fecha con un golazo de ‘Lucho’ Díaz. Son serios candidatos a ganar la Champions League, pero…

Díaz atendió a ESPN tras ser elegido la figura de la victoria de Bayern Múnich contra Brujas con una calificación de 8.9 puntos, según el portal ‘SofaScore’, y cuando le preguntaron por la superioridad del Bayern ante cualquier rival, llegó el mensaje perfecto a los candidatos de la Champions League como Liverpool, Barcelona y PSG.

El mensaje de Luis Díaz a los favoritos de la Champions por el nivel del Bayern

Luis Díaz en la victoria de Bayern Múnich vs. Brujas. (Foto: Getty Images)

Luis Díaz en la victoria de Bayern Múnich vs. Brujas. (Foto: Getty Images)

“Estamos trabajando. Creo que lo más importante acá es tener mucha humildad y respeto para cualquier equipo que fuésemos a enfrentar. Eso es lo más importante, porque vemos a todos los rivales de la misma manera y así podremos salir siempre a buscar resultados. Es lo que tratamos de hacer siempre, buscar los tres puntos y trabajamos todos por el equipo. Eso es lo importante”, afirmó Luis Díaz.

El nuevo apodo que Bayern le puso a Luis Díaz por el gol en Champions que no le va a gustar a Falcao

El nuevo apodo que Bayern le puso a Luis Díaz por el gol en Champions que no le va a gustar a Falcao

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Con el objetivo de seguir encendidos tras ganar siete partidos en el mismo número de fechas en la Bundesliga, ‘Lucho’ Díaz y Bayern Múnich visitan a Borussia Mönchengladbach el sábado 25 de octubre a las 8:30 A.M.

Esto dijo el DT de Bayern Múnich sobre ser favorito en la Champions League

“Sabíamos que no podíamos perder puntos hoy (22 de octubre) porque nos esperan PSG y Arsenal. Hay que sumar todos los puntos posibles. Pero no creo que el top 8 sea decisivo para ganar la Champions. El año pasado con el PSG lo demostraron. Creo que este año tampoco será un factor tan importante. Lo más importante es avanzar a las eliminatorias. Hoy dimos un buen paso”, afirmó el DT Vincent Kompany.

julio montenegro
Julio Montenegro
