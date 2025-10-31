El entrenador de Liverpool admite el grave problema que sufre Liverpool sin Luis Díaz

Los días pasan y el tiempo y el fútbol le siguen dando la razón a Luis Díaz. Liverpool FC sigue en crisis, llegó una inesperada eliminación en la cuarta ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra y el entrenador Arne Slot decidió confesar el grave problema que sufre el equipo inglés sin el jugador colombiano.

Díaz tenía contrato con Liverpool hasta el 2027, pero era uno de los jugadores peor pagados del equipo al recibir un salario anual de €3.3 millones de euros. Incluso, el periodista Fabrizio Romano, informó que Slot dio luz verde para la salida de ‘Lucho’. ¿Cómo terminó la historia?

Mientras que Luis Díaz suma nueve goles y siete asistencias en los primeros 16 partidos con Bayern Múnich, Liverpool suma cuatro derrotas consecutivas en la Premier League y perdió 0-3 con Crystal Palace en los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra. Así que fue inevitable que el grave problema que están sufriendo los ‘Reds’ (Rojos) saliera a la luz.

Arne Slot admitió el problema que sufre Liverpool sin Luis Díaz

Arne Slot dirigió una temporada a Luis Díaz.

“No tenemos una plantilla tan amplia como la gente podría pensar, ya que se ha hecho mucho hincapié en la cantidad de dinero que hemos gastado, por lo que de repente la gente cree que tenemos 25 jugadores disponibles“, admitió Arne Slot sobre el problema que sufre Liverpool sin Luis Díaz.

Este fue el salario que le ofrecieron a Luis Díaz para quedarse en Liverpool

Antes de que se conociera que Díaz firmó con Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2029 con un salario anual de €14 millones de euros, el periodista Diego Rueda, de ‘Caracol Radio’ informó que Liverpool le ofreció a ‘Lucho’ subirle el sueldo para que ganara €5.6 millones. Ya saben cuál fue la respuesta del extremo de la Selección Colombia.

