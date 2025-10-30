Bayern Múnich le impone dos reglas a Luis Díaz y le da ejemplo al mundo entero

La cultura de Alemania vuelve a dar otro ejemplo al mundo entero. Luis Díaz se volvió noticia diaria en el Bayern Múnich y, en esta ocasión, se revelaron las dos reglas que le impusieron en su contrato para demostrar el ejemplo que da el equipo alemán a todo el fútbol.

Bayern Múnich estaba tan convencido en las condiciones de ‘Lucho’ Díaz que le pagó €75 millones de euros a Liverpool a pesar de que tenía 28 años. No solo lo pusieron a ganar €14 millones brutos al año, €10.5 millones de euros más de lo que ganaba en el equipo inglés, están tan comprometidos que lo obligaron hacer un par de cosas para cuidarlo.

En un reportaje del diario ‘Sport Bild’ se revelaron los detalles ocultos del contrato de Luis Díaz con Bayern Múnich que va hasta el 30 de junio de 2029. Al jugador colombiano no solo le pusieron como objetivo ser el goleador de la Bundesliga o de la Champions League para ganar €250.000 euros de bonificación, también le impusieron dos reglas que le dan ejemplo al mundo entero.

Las dos reglas que Bayern Múnich le impuso a Luis Díaz

Luis Díaz tiene contrato con Bayern hasta 2029. (Foto: Getty Images)

La primera regla que Bayern Múnich le impuso a Díaz es que debe tener consentimiento del equipo antes de hacer declaraciones y comentarios en las plataformas sobre el juego, el equipo y los entrenamientos. Además, para los jugadores extranjeros como ‘Lucho’, el club bávaro tiene a disposición lecciones de alemán porque tienen como obligación aprender este idioma, según publicó el diario ‘Sport Bild’.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

En vísperas de seguir con el inició encendido que da de qué hablar en el mundo entero al ganar 14 partidos consecutivos con 51 goles anotados, Bayern Múnich y Luis Díaz volverán a jugar contra Bayer Leverkusen el sábado primero de noviembre a las 12:30 P.M. por la novena fecha de la Bundesliga.

