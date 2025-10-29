Es tendencia:
Bayern hace la gran Liverpool y toma una decisión con Luis Díaz para que gane menos dinero

Sorpresa total en Alemania: Bayern decidió seguir los pasos de Liverpool con Luis Díaz y aplicarle una medida que lo hará ganar menos dinero.

Por Julio Montenegro

Luis Díaz tiene un salario de 14 millones de euros en Bayern.
© Getty ImagesLuis Díaz tiene un salario de 14 millones de euros en Bayern.

Uno de los grandes motivos que tuvo Luis Díaz para irse de Liverpool FC era el salario que lo tenía como uno de los jugadores peor pagados de todo el equipo. Ganaba un salario anual de €3.3 millones de euros. En Bayern Múnich parecía que otra era la historia, pero se conoció una decisión del equipo alemán para que ‘Lucho’ gane menos dinero.

Bayern Múnich compró los derechos deportivos de Luis Díaz por €75 millones de euros a pesar de que el delantero colombiano tiene 28 años y, como si fuera poco, lo puso a ganar €10.5 millones de euros más a lo que cobraba en Liverpool. Entonces, con un salario anual bruto de €14 millones… ¿Cuál es el problema?

El diario ‘Sport Bild’ reveló los detalles ocultos de los contratos de las estrellas de Bayern Múnich y… ¡Oh, sorpresa! Apareció el nombre de ‘Lucho’ Díaz con una decisión que lo hará ganar menos dinero por una cláusula ‘imposible’ de cumplir. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el equipo alemán cuenta con un goleador como Harry Kane.

La cláusula que Bayern le puso a Luis Díaz para ganar menos dinero

Luis Díaz gana 14 millones de euros en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

El miércoles 30 de julio de 2025, Bayern Múnich presentó de manera oficial a Luis Díaz y hasta el 29 de octubre no se había conocido que el extremo colombiano debe ser el goleador de la Bundesliga o de la Champions League para recibir una bonificación de €250.000 euros. ¿Una decisión a lo Liverpool para que ‘Lucho’ gane menos dinero?

Video: El nuevo gol de Luis Díaz con Bayern Múnich

Cuando el partido contra Colonia por la segunda ronda de la Copa de Alemania se estaba complicando para Bayern Múnich al ir perdiendo 1-0, apareció Luis Díaz en el área chica para aprovechar un rebote que dejó el arquero Ron Zieler y poner el empate parcial. ¡Video!

Datos clave

  • Luis Díaz pasó de ganar €3.3 millones anuales en Liverpool a €14 millones brutos en Bayern Múnich.
  • Bayern Múnich compró los derechos deportivos de Luis Díaz por €75 millones de euros.
  • El contrato de Luis Díaz en Bayern incluye una bonificación de €250.000 por ser goleador de Bundesliga o Champions League.
julio montenegro
Julio Montenegro
