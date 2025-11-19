Toda Colombia consternada por la denuncia que hizo el capitán de Australia contra la selección colombiana

Lo que parecía iba a ser un partido amistoso tranquilo y sin muchas polémicas, terminó siendo un encuentro que generó dos denuncias públicas por parte de Australia en contra de la selección colombiana. Era imposible que toda Colombia no quedara consternada.

¡A los hechos! La Selección Colombia le ganó 3-0 a Australia en un partido amistoso por la fecha FIFA de noviembre y una de las grandes polémicas del encuentro fue el penalti que la árbitra Tori Penso sancionó por una supuesta falta de Callum Elder a Santiago Arias.

Primero apareció el entrenador Tony Popovic acusando a la Selección Colombia de ser favorecida con un contundente mensaje. Luego, Milos Degenek, capitán de Australia cuando salió del partido Jackson Irvine, redobló la apuesta y no solo reveló lo que le dijo la árbitra del partido sobre el penalti que terminaría ejecutando James Rodríguez, también denunció la ayuda que le dieron a la ‘Tricolor’.

Uno de los capitanes de Australia denunció que ayudaron a Colombia

“Sin excusas, pero la árbitra arruina el partido. Pita penalti por cualquier cosa. Le pedimos una explicación, y no tiene ni idea de lo que ha hecho. Dice que aplicó la ley de la ventaja, pero entonces, ¿por qué pita penalti si hay ley de la ventaja? Si es penalti, se pita directamente, no se aplica la ley de la ventaja”, denunció Degenek ante los micrófonos del canal ‘Paramount+’.

Luego de terminar la fecha FIFA de noviembre con dos victorias contra Nueva Zelanda y Australia, el siguiente evento importante para la Selección Colombia será el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 12:00 P.M. (hora colombiana).

