FIFA le da una ventaja a la Selección Colombia para el sorteo del Mundial que muchos quisieran tener

La última fecha FIFA antes del sorteo del Mundial 2026 llegó a su fin, y aunque la Selección Colombia no logró ser cabeza de grupo, se conoció la ventaja que la Federación Internacional de Fútbol Asociación le dio por medio de su reglamento. ¡Muchos la quisieran tener!

Colombia terminó el año con dos victorias contra Nueva Zelanda y Australia por 2-1 y 3-0, respectivamente, que le hizo sumar 4.94 puntos. Esto le permitió afianzarse en el lugar 13 del Ranking FIFA, lo que significa que estará en el bombo 2 del sorteo de la Copa del Mundo 2026.

¿Y esto qué significa? Como la Selección Colombia no terminó entre las nueve primeras posiciones del Ranking FIFA, le podría tocar contra un peso pesado en la fase de grupos del Mundial. Sin embargo, esta no es del todo una mala noticia, ya que el reglamento de la Copa del Mundo le da una gran ventaja.

La ventaja que tendrá la Selección Colombia para el sorteo del Mundial 2026

Luis Díaz jugará su primer Mundial con Colombia. (Foto: Getty Images)

La regla general de la FIFA para el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, determina que no puede haber más de una selección de la misma Confederación, salvo UEFA, en un mismo grupo. Esto quiere decir que Colombia tendrá la ventaja de no quedar ni con Argentina, actual campeón del mundo, ni con Brasil en fase de grupos. ¿Quién no quisiera tener esta ventaja?

Sorteo del Mundial 2026: Día y hora para conocer los grupos de la próxima Copa del Mundo

Con las dos grandes novedades que será el primer Mundial de fútbol de mayores que contara con 48 selecciones y una ronda de dieciseisavos de final, el viernes 5 de diciembre a las 12:00 P.M. (hora colombiana) se realizará el sorteo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

