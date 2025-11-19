Es tendencia:
La Inteligencia Artificial predice que este será el grupo de Colombia en el Mundial 2026

La Selección de Colombia tendría este grupo y enfrentaría a estos rivales en el Mundial 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

La Selección de Colombia oficialmente terminó en el puesto 13 del ranking de la FIFA. Por lo cual, el equipo de Néstor Lorenzo se mete al próximo sorteo del Mundial 2026 en el Bombo 2. Esto ayuda a evitar un grupo complicado, o eso era lo que se esperaba.

Le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Gemini, cuál podría ser el grupo de Colombia en el Mundial 2026, ya con los 42 equipos clasificados. Al los liderados por James y Luis Díaz, les esperaría uno de los grupos más complicados del torneo de acuerdo a la IA:

¿Cuál sería el grupo de Colombia, según la IA?

Este es el grupo que Gemini pone para la Selección de Colombia:

  • Inglaterra (Bombo 1 – Cabeza de Serie)
  • Colombia (Bombo 2)
  • Egipto (Bombo 3)
  • Nueva Zelanda (Bombo 4)
Con este grupo, Colombia se volvería a ver las caras con Inglaterra, equipo que lo eliminó en el Mundial de 2018 en los penales, y buscaría cerrar esa herida que aún duele. Pero también se enfrentaría a otro importante rival como Egipto y a Nueva Zelanda, al que venció recién en un amistoso.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026: cómo quedan y quienes serán cabezas de serie

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

La Selección de Colombia y todo el país estará pendiente el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 cuando se celebre el sorteo del Mundial. En ese momento, se conocerá oficialmente el camino de cada selección para buscar un nuevo campeón del mundo.

En síntesis:

  • La Selección de Colombia se clasifica para el Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026.
  • La IA Gemini predice para Colombia un grupo con Inglaterra, Egipto y Nueva Zelanda.
  • Los líderes del equipo, James y Luis Díaz, estarán pendientes del sorteo el 5 de diciembre de 2025.
Jose Cedeño Mendoza
