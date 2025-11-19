Es tendencia:
James y un mensaje que le apuntó a Mbappé por el partido de la Selección Colombia contra Francia

En vísperas de lo que será el partido entre Colombia y Francia, James empezó a calentar el duelo ante Mbappé con un firme mensaje.

Por Julio Montenegro

James Rodríguez habló sobre jugar contra Francia y Croacia.
© Getty ImagesJames Rodríguez habló sobre jugar contra Francia y Croacia.

La fecha FIFA de noviembre ya es historia y la Selección Colombia no podía empezar a palpitar de una mejor manera los siguientes encuentros amistosos que no fuera con el contundente mensaje de James Rodríguez. ¡Le apuntó a Kylian Mbappé, Francia y compañía!

Justo antes de que Colombia le ganara 3-0 a Australia el 18 de noviembre, Zlatko Dalic, entrenador de Croacia, confirmó que esperaba enfrentar a la selección colombiana en la fecha FIFA de marzo. ¡Será un partidazo! Pero ahí no pararon las buenas noticias, ya que desde Francia también revelaron el gran duelo que tendrían James y Luis Díaz contra Mbappé y compañía.

El portal deportivo ‘L’Equipe’, el más importante de Francia, informó que “la gira de Francia por Estados Unidos en marzo va tomando forma: aunque aún no hay nada definitivo, se espera que se enfrenten a Colombia y luego a Brasil. Así que fue inevitable no preguntarle a James Rodríguez sobre lo que sería este partidazo.

El mensaje de James Rodríguez que le apuntó a Mbappé y a Francia

James empezó a palpitar el partido contra Mbappé y Francia. (Foto: Getty Images)

La periodista Marcela Monsalve, de ‘Gol Caracol’, le preguntó a James por los partidos amistosos que se vienen para la Selección Colombia contra Croacia y Francia, y ahí apareció el mensaje que le apuntó a Kylian Mbappé. El que toque creo que tenemos que salir a ganar, como lo hacemos en todo lado. Aunque todavía falta mucho, creo que hemos estado bien hoy (18 de noviembre) y ya vendrá más”, dijo Rodríguez.

Millonarios se acerca a James Rodríguez y ya tiene un patrocinador para tentarlo: “Hagamos cuentas”

¿Cuándo sería el partido entre la Selección Colombia y Francia?

En el caso de que Colombia y Francia no queden en el mismo grupo del Mundial 2026, eso se sabrá después del sorteo del viernes 5 de diciembre a las 12:00 P.M. (hora colombiana), todo apunta a que sí se haría este partido amistoso y se jugaría en Estados Unidos entre el 17 y 25 de marzo de 2026.

En síntesis

  • La periodista Marcela Monsalve preguntó a James Rodríguez por partidos contra Croacia y Francia.
  • James Rodríguez dijo: “El que toque creo que tenemos que salir a ganar” sobre los amistosos.
  • El posible partido Colombia vs. Francia se jugaría en Estados Unidos entre el 17 y 25 de marzo de 2026.
julio montenegro
Julio Montenegro
