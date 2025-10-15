FIFA perjudica a la Selección Colombia para el Mundial tras el empate vs. Canadá y así lo confirmó Lorenzo

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, ya empezó a jugarse con la preparación de los equipos clasificados, y cuando la Selección Colombia tenía todo planificado para seguir enfrentándose a rivales de peso, la FIFA lo perjudicó con el calendario que aprobó. El mismo entrenador Néstor Lorenzo lo confirmó.

Colombia empezó la preparación al Mundial con una victoria contundente por 4-0 contra México. Todo era alegría, pero… Lorenzo tomó la decisión de rotar el habitual equipo titular y, de entrada, metió ocho cambios ante Canadá respecto a la formación que le ganó a la selección mexicana.

En un partido en el que la Selección Colombia tan solo tuvo tres opciones claras de gol y en el que hubo 43 entradas entre los dos equipos, el empate 0-0 contra Canadá no fue la única mala noticia, también se conoció que la ‘Tricolor’ fue perjudicada por el calendario de la FIFA.

Selección Colombia, perjudicada por la FIFA tras el 0-0 con Canadá

James Rodríguez y el logo de la FIFA. (Foto: Getty Images y X / @FIFAcom)

La Selección Colombia tenía confirmado a Nigeria como rival para el partido amistoso del martes 18 de noviembre, pero por el calendario que aprobó la FIFA, este partido ya no se podrá jugar porque el equipo africano tiene que jugar el repechaje africano al Mundial 2026. Dicho esto, Nigeria enfrentará a Gabón en semifinal el 10 de noviembre y, de ganar, jugará la final de la repesca africana contra el vencedor de Camerún y la República Democrática del Congo el 18 de noviembre. No le dan las fechas para enfrentar a la ‘Tricolor’.

Néstor Lorenzo confirmó que Colombia no podrá jugar contra Nigeria

“En cuanto a lo de Nigeria tenemos que esperar qué dice la Confederación Africana de Fútbol porque tiene un reglamento ahí que no entiendo muy bien. No quedó entre los mejores terceros o segundos, pero lo habilita el hecho que juegue contra un equipo que sea último de la clasificación. No entiendo muy bien, pero por lo que se dice que va al repechaje, vamos a buscar otro rival sin duda. Tenemos que aprovechar la fecha (FIFA de noviembre) al máximo y otra vez venir con la intención de sacar conclusiones importantes de cara a lo que viene que es el Mundial ya”, afirmó Néstor Lorenzo en conferencia de prensa.

