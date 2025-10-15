¿Ya tiene la lista? Esto dijo Néstor Lorenzo sobre los jugadores de la Selección Colombia que irán al Mundial

Colombia cierra una nueva Fecha FIFA. El empate frente a Canadá en Norteamérica permite a Néstor Lorenzo probar nuevas variantes pensando en una Copa Mundial que en el año 2026 exigirá como nunca a los cafeteros. Se vieron diferentes variantes en cuanto al 11 titular se refiere por parte del argentino. Este toma nota atentamente y dejó un contundente mensaje en conferencia de prensa a sus dirigidos pensando en el anuncio final antes de que la pelota eche a andar en el Azteca.

“¿La lista del Mundial? El balance es positivo con todos, han cumplido. Todos tienen competencia. La competencia está abierta, nadie tiene el puesto asegurado. Continuamente estamos evaluando sus actuaciones en los clubes y eso nos da la sensación de traerlos a competir acá. No se puede preparar el Mundial en los últimos 15 días, se tienen que preparar desde ahora, estar en un nivel parejo. La Selección requiere un nivel medio-alto como base y de regularidad…El balance es positivo, hoy había planificado muchos cambios y eso no nos favoreció, en el sentido de la cabeza del jugador”, analizaba Néstor Lorenzo alrededor de la lista que ya empieza a formarse en su cabeza pensando en intentar superar como mínimo los cuartos de final de Brasil 2014. El sin techo de la selección en cuanto a resultados se refiere.

Sobre el empate 0-0 en USA, Lorenzo agradeció el desgaste de los jugadores que venían de golear a México solamente unas jornadas atrás e igualmente el ímpetu de quienes por primera vez tuvieron la posibilidad de enfrentarse a este tipo de compromisos con la camiseta cafetera. El empate sin goles frente al equipo que también será parte de la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA, le deja contento pese al resultado.

“Costó armar las sociedades que imaginábamos, típico de un equipo que se retoca de un partido a otro. Yo trato de armar un contexto, que, si juega Juanfer, que esté Lucho Díaz, que tenga un nueve, que tenga una disposición parecida a la que encuentra James, variamos de manera que no desequilibremos la formación inicial y tenemos dos equipos de categoría y podemos contar con ellos para competir a muy buen nivel”, más reflexiones y análisis de un Lorenzo que va tomando nota de cara a quienes serán sus 23 o 26 elegidos para volver a la Copa Mundial de la FIFA.

El sorteo del Mundial será el viernes 5 de diciembre. Es la fecha donde el máximo ente del fútbol mundial y diferentes estamentos de los Estados Unidos de Norteamérica han querido que todo tenga lugar. Colombia terminará de conocer su camino en dicha fecha. Les quedarán dos compromisos para la ventana de selecciones de noviembre e igualmente un par más que por marzo todavía resta por definir en cuanto a rivales. Se habla de la Portugal de Cristiano Ronaldo como un potencial oponente en la previa de la Copa Mundial del 2026.

Colombia busca rival para la Fecha FIFA de noviembre

Nigeria irá al repechaje por África y por ende, habrá que buscar un nuevo oponente. Nueva Zelanda se encuentra confirmado, pero queda un hueco por rellenar. A corto plazo, combinados como Costa de Marfil, Sudáfrica, Egipto, Senegal, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, Túnez, Ghana y Cabo Verde podrían reemplazar a las Águilas verdes. Todos son combinados mundialistas.

“Tenemos que esperar qué dice la Confederación Africana de Fútbol porque tienen un reglamento que no entiendo muy bien. No quedó entre los mejores segundos, pero lo habilita el hecho de que juegue con un equipo que sea el último de la clasificación. No entiendo muy bien, pero por lo que se dice que va al repechaje, vamos a buscar otro rival. Tenemos que aprovechar la fecha al máximo y otra vez venir con la intención de sacar conclusiones de cara al Mundial”, respondía Néstor Lorenzo en rueda de prensa tras lo ocurrido en la CAF. Habrá novedades pronto pensando en el 18 de noviembre.

