Inter de Milán ofertó por una FIGURA de la Selección Colombia

Uno de los titulares de la Selección de Colombia recibió una millonaria oferta del Inter de Milán de Italia para la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

Los jugadores de la Selección Colombia siguen despertando el interés de los gigantes de Europa, y ahora sería el Inter de Milán quien quiere fichar a uno de los nuestros. Inter de Milán de Italia puso una millonaria oferta por uno de nuestros defensores.

Según el periodista Alan Nixon, Daniel Muñoz recibió la oferta del Inter de Milán en junio del presente año. Sorpresivamente, no solo el club los rechazó si no también el lateral.

El defensor está abierto a cambiar de equipo pero quiso esperar hasta diciembre, aunque en junio es el inicio de temporada. El club italiano quería aprovechar la polivalencia de Muñoz.

Desde España aseguran que el FC Barcelona y Atlético de Madrid pusieron 25 millones de euros por Muñoz, pero el Crystal Palace subió el precio hasta los 40 millones.

Daniel Muñoz – Seleccion Colombia.

Iván Ramiro Córdoba, Nelson Rivas, Fredy Guarín, Jeison Murillo, Eddie Salcedo y Juan Guillermo Cuadrado son los jugadores colombianos que han pasado por el Inter de Milán.

En síntesis

  • El Inter de Milán de Italia hizo una oferta millonaria por el defensor Daniel Muñoz en junio de este año.
  • El lateral Daniel Muñoz y su club rechazaron la oferta del Inter de Milán en junio.
  • El Crystal Palace subió el precio de Daniel Muñoz hasta los 40 millones de euros tras ofertas de España.
El contrato de Daniel Muñoz con Crystal Palace

En este contexto, Daniel Muñoz tiene contrato con el Crystal Palace hasta finales de la temporada 2028. Por lo cual, si el colombiano quiere salir en enero o en el próximo verano deberán pagar el precio que demande Crystal Palace. En Transfermark, tiene un valor de 25 millones de euros.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
