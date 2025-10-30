Inter de Milán ofertó por una FIGURA de la Selección Colombia

Los jugadores de la Selección Colombia siguen despertando el interés de los gigantes de Europa, y ahora sería el Inter de Milán quien quiere fichar a uno de los nuestros. Inter de Milán de Italia puso una millonaria oferta por uno de nuestros defensores.

Según el periodista Alan Nixon, Daniel Muñoz recibió la oferta del Inter de Milán en junio del presente año. Sorpresivamente, no solo el club los rechazó si no también el lateral.

El defensor está abierto a cambiar de equipo pero quiso esperar hasta diciembre, aunque en junio es el inicio de temporada. El club italiano quería aprovechar la polivalencia de Muñoz.

Desde España aseguran que el FC Barcelona y Atlético de Madrid pusieron 25 millones de euros por Muñoz, pero el Crystal Palace subió el precio hasta los 40 millones.

ver también Jhon Arias la pasa mal en Wolves y un gigante mundial lo quiere para el 2026

Daniel Muñoz – Seleccion Colombia.

ver también El durísimo golpe que recibió el valor de mercado de Luis Díaz y Jhon Durán

Iván Ramiro Córdoba, Nelson Rivas, Fredy Guarín, Jeison Murillo, Eddie Salcedo y Juan Guillermo Cuadrado son los jugadores colombianos que han pasado por el Inter de Milán.

Publicidad

Publicidad

ver también La jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz y Harry Kane que llegó a más de un millón de reproducciones

En síntesis

El Inter de Milán de Italia hizo una oferta millonaria por el defensor Daniel Muñoz en junio de este año.

El lateral Daniel Muñoz y su club rechazaron la oferta del Inter de Milán en junio.

El Crystal Palace subió el precio de Daniel Muñoz hasta los 40 millones de euros tras ofertas de España.

ver también Tras la renovación de Messi en Inter Miami, Cristiano Ronaldo le apuntó al ‘10’ argentino con un mensaje

El contrato de Daniel Muñoz con Crystal Palace

En este contexto, Daniel Muñoz tiene contrato con el Crystal Palace hasta finales de la temporada 2028. Por lo cual, si el colombiano quiere salir en enero o en el próximo verano deberán pagar el precio que demande Crystal Palace. En Transfermark, tiene un valor de 25 millones de euros.