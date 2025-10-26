Tras la renovación de Messi en Inter Miami, Cristiano Ronaldo le apuntó al ‘10’ argentino con un mensaje

Una de las mejores eras en el fútbol va a continuar. Luego de que se conociera la noticia que Lionel Messi renovó con Inter Miami, apareció un mensaje de nadie más y nadie menos de Cristiano Ronaldo que le apuntó al ‘10’ argentino.

¡A los hechos! “El sueño se hace más fuerte. Leo Messi ha extendido su contrato hasta 2028, convirtiendo el Miami Freedom Park (estadio) en su hogar, donde liderará a nuestro Club cuando abra sus puertas en 2026″, fue parte del comunicado que Inter Miami compartió.

Con la continuidad de Messi garantizada por al menos tres años más, la gran pregunta pasó a ser por el futuro de Cristiano Ronaldo. ¿Le quedan tres temporadas más como al ‘10’ argentino? CR7 ya empezó a dejar pistas con un mensaje que le apuntó a Leo.

El mensaje de Cristiano Ronaldo que le apuntó a Lionel Messi

Cristiano Ronaldo publicó un mensaje que le apuntó a Messi. (Foto: Getty Images)

Tan solo dos días después de la renovación de Lionel Messi con Inter Miami, Cristiano Ronaldo anotó el segundo gol de la victoria de Al-Nassr 2-0 contra Al-Hazm en la Liga Árabe, y publicó un mensaje que le apuntó a Leo por la competencia deportiva que tienen para, entre otras cosas, llegar a 1.000 goles. “¡Feliz de ayudar al equipo a ganar y alcanzar los 950 goles! ¡Siempre con hambre de más!“, escribió en X CR7.

Post de Cristiano Ronaldo. (Foto: X / @Cristiano)

¿Quién gana más dinero dentro de la cancha, Messi o Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo firmó un nuevo contrato con Al-Nassr por dos años más que lo tendrá jugando hasta el 2027 con unas ganancias dentro de la cancha de $230 millones de dólares, según la ‘Revista Forbes’. Este valor no incluye acuerdos comerciales. Por su parte, Leo Messi recibe US$170 millones menos a lo que gana CR7, ya que percibe $60 millones de dólares como ingresos en la cancha.