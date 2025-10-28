El gigante mundial que quiere sacar a Jhon Arias de la Premier League

Fue una de las figuras del Fluminense campeón de Copa Libertadores 2023 y también del Mundial de Clubes, esto hizo que el Wolverhampton pagara millones para llevarse a Jhon Arias. El colombiano no la pasa bien en la Premier League y ya hay otro club interesado.

Según medios brasileños, Flamengo quiere sumar a Jhon Arias a su plantel para el 2026. Este sería el nuevo crack que el semifinalista de Copa Libertadores ficha desde Europa, tras jugadores como Samuel Lino, Saul Iñiguez, Gonzalo Plata entre otros.

Wolverhampton pagó más de 20 millones de dólares por Arias, por lo que el gigante de Brasil tendrá que cancelar valores similares para convencer a los ‘Wolves’ de ficharlo.

Otros apuntan a que su posible destino sería el Crystal Palace también de la Premier League y donde ya está el también colombiano Daniel Muñoz, aunque hay rumores de que se iría al FC Barcelona.

Jhon Arias – Fluminense, donde ganó 6 títulos. Foto: Getty,

Las estadísticas de Jhon Arias en esta temporada 2025

Jhon Arias lleva 11 partidos en la presente temporada, pero aún no registra ni goles ni asistencias, siendo de los más criticados por los hinchas del Wolverhampton.

