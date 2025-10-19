La confesión del DT de Francia sobre la derrota con Colombia que nadie esperaba en el Mundial Sub-20 

La historia de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 llegó a su fin, y aunque no se cumplió con el objetivo de llegar a la final y ser campeón, el nivel fue tan bueno que Bernard Diomède, entrenador de Francia, hizo una confesión sobre la derrota contra la ‘Tricolor’ que nadie esperaba.

Colombia venía de perder 1-0 con Argentina en semifinal y la gran duda era cómo iban a asumir los jugadores colombianos la derrota si tan solo dos días después jugaban el partido por el tercer puesto. Esto se respondió en tan solo dos minutos.

Óscar Perea aprovechó una mala salida de Francia en ataque y al minuto 2 puso el 1-0 a favor de la Selección Colombia en el partido por el tercer puesto del Mundial Sub-20. Francia intentó el empate, tuvo dos oportunidades claras de gol y una pelota en el palo, pero terminó perdiendo el encuentro.

Esto dijo el DT de Francia sobre la derrota con la Selección Colombia Sub-20

El DT de Francia y jugadores de la Selección Colombia Sub-20. (Foto: Getty Images)

“Estoy triste y decepcionado, por los jugadores y por el personal. No hemos preparado este partido en las mejores condiciones. Mientras que era necesario digerir la decepción de la eliminación en semifinales contra Marruecos, y volver a movilizar a todos para este partido de alto nivel de hoy (18 de octubre), preparar esta pequeña final de la Copa del Mundo Sub-20, los clubes querían que sus jugadores volvieran lo antes posible. Para los jóvenes jugadores, después de seis partidos y veintisiete días juntos, manejar sus emociones en estas condiciones, un pie en su club, un pie con nosotros, fue complicado. Vimos el comienzo del partido y este gol que tomamos de inmediato. Todo esto no jugó a nuestro favor“, sostuvo Bernard Diomède, DT de Francia, sobre la derrota contra Colombia.

El premio que recibió Colombia por ser tercera en el Mundial Sub-20

A pesar de no haber sido la primera selección masculina en la historia de Colombia que llega a una final de un Mundial, la selección colombiana Sub-20 se quedó con el tercer lugar en el Mundial Sub-20 2025 y, por ende, la FIFA le dio un premio de 300.000 dólares.

