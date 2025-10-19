La Selección de Colombia finalmente terminó su participación en la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 de Chile 2025, igualando su mejor rendimiento histórico en un campeonato global. Derrotó 1 a 0 a Francia con un tanto de Óscar Perea a los dos minutos, quedándose así con el tercer puesto y posicionándose en el mismo lugar que consiguió el combinado de su misma categoría comandado por Reinaldo Rueda en Emiratos Árabes Unidos 2003.

Por lo que, de alguna forma, con la victoria ante el conjunto europeo, los dirigidos por César Torres pudieron digerir el mal trago que les dejó la Semifinal que perdieron 1 a 0 con la Selección Argentina (tanto de Mateo Silvetti), en un duelo parejo y que dejó a los cafeteros en la puerta de dar un paso sin precedentes en su archivo.

Al respecto, los que justamente se hicieron eco de lo que fue la victoria de Colombia 1 a 0 sobre Francia fueron los medios argentinos. ”En un final de infarto, Colombia venció a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial Sub 20. Con un gol en el arranque del partido, los cafeteros le ganaron a Les Bleus y se quedaron con el premio consuelo”, apuntó el Diario Olé.

VSports Team: ”COLOMBIA LE GANÓ A FRANCIA Y SE QUEDÓ CON EL TERCER PUESTO DEL MUNDIAL SUB 20. Venció 1-0 con gol de Oscar Perea e ingresó al podio del certamen. Iguala su mejor actuación en la competencia: el 3º lugar conseguido en Emiratos Árabes Unidos 2003”.

DSports Argentina: ”¡Colombia se subió al podio! La Selección Cafetera le ganó 1-0 a Francia por el tercer puesto de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025”.

Infobae: ”Colombia superó a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile. Con la mirada puesta en el podio, la selección Colombia sub-20 dirigida por César Torres enfrentó su último desafío en el campeonato mundial juvenil de Chile 2025, buscando igualar la mejor actuación histórica lograda por el país en Emiratos Árabes 2003”.

El recorrido de Colombia en el Mundial Sub 20

La Selección de Colombia Sub 20 consolidó una campaña para destacar en la Copa Mundial de su categoría de Chile 2025, a pesar de no haber podido conseguir el objetivo que era, ni más ni menos, que el título. En Fase de Grupos debutó con una victoria 1 a 0 sobre Arabia Saudita y luego hilvanó dos empates consecutivos: con Noruega 0 a 0 y con Nigeria 1 a 1.

Esos resultados fueron más que suficientes para acceder a los Octavos de Final del certamen, en los que chocaron con Sudáfrica, equipo al que superaron por 3 a 1. En el paso siguiente se dio el duelo más saliente de su recorrido, que fue el triunfo agónico 3 a 2 ante España. No obstante, la alegría no se pudo sostener ante Argentina, con quien cayó 1 a 0 en Semifinales. De igual modo, saldó la decepción al imponerse nuevamente a una potencia europea, con el 1 a 0 sobre Francia en el cruce que definió el tercer y cuarto puesto.

