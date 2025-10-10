Sin duda una de las actuales promesas del fútbol colombiano en la actualidad es Neiser Villarreal, el extremo de Millonarios se ha consolidado y podría dar el salto a Europa. Se habla de un fuerte interés del FC Barcelona, ante esto está la duda ¿cuánto le quedará a Millos por la transferencia?

Se habla de que Villarreal habría firmado ya un pre contrato con el Cruzeiro de Brasil por cinco temporadas, y que los gigantes de España quieren negociar su traspaso. Para mala suerte de Millonarios, esto no le dejará ingreso alguno por la joven promesa.

Villarreal no acordó la renovación con el equipo por lo que como agente libre puede negociar con cualquier club gratuitamente. Si el FC Barcelona paga algún valor a Cruzeiro por rescindir el contrato, el club de Bogotá solo accedería al 2% que figura como derechos de formación.

El contrato entre Cruzeiro y el seleccionado sub 20 sería por cinco años, y las normativas FIFA apuntan a que hasta los 21 años de edad, los clubes formadores acceden a un porcentaje por solidaridad que ronda entre el 2-5% de cualquier transferencia.

ver también No fue Millos: El equipo colombiano que estuvo cerca de firmar a Miguel Ángel Russo antes de su fallecimiento

Neiser Villarreal debutó con 18 años en Millonarios.

ver también Mientras Luis Díaz tiene una fortuna de 54 millones de dólares, esta es la nueva fortuna de Cristiano Ronaldo

Con 20 años, este 2025 sería la última oportunidad que Millonarios tendrá de cobrar algo por Villarreal, sea que fiche por el Barca o Cruzeiro. En redes hubo críticas al jugador por no dejar un ingreso a su club de origen.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Más caro que Luis Díaz? Daniel Muñoz la rompe en la Premier League y tiene nuevo valor de mercado

El rival de Colombia y Neyser Villarreal en los cuartos de final del Mundial Sub-20

Con la baja del defensor Simón García por acumulación de tarjetas amarillas, la Selección Colombia con Neyser Villarreal a la cabeza jugará contra España el sábado 11 de octubre a las 3:00 P.M. por los cuartos de final del Mundial Sub-20.