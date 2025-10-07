Es tendencia:
Premier League

¿Más caro que Luis Díaz? Daniel Muñoz la rompe en la Premier League y tiene nuevo valor de mercado

Daniel Muñoz es una de las figuras de la Premier League con el Crystal Palace y ahora tiene un nuevo valor de mercado.

Por Gustavo Dávila

Daniel Muñoz la rompe en la Premier League y tiene nuevo valor de mercado. Foto: Getty
Daniel Muñoz en silencio se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la Premier League. El lateral colombiano destaca en el Crystal Palace y su valor de mercado subió considerablemente.

Tras un año con el Palace, Daniel Muñoz subió su valor de mercado hasta 25 millones de dólares. Esto es más del doble de lo que costaba cuando recién llegó a Inglaterra desde el GENK de Bélgica.

El ex Atlético Nacional cumple su quinta temporada en Europa y ahora está entre el top de laterales a nivel mundial. Ya hay rumores que equipos importantes de Europa lo podrían sondear.

Junto a Luis Díaz, Muñoz es uno de los colombianos que destaca entre las cinco grandes ligas. Tanto el extremo del Bayern como el defensor del Crystal Palace son referentes de la Selección de Colombia Mundialista.

Daniel Muñoz - Premier League.

Daniel Muñoz – Premier League.

La temporada pasada llegó a 6 goles y 7 asistencias en 46 partidos, en 12 encuentros este año ya lleva 2 goles y 1 asistencia. Daniel Muñoz está desde los 23 años en Europa.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
