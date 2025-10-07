Daniel Muñoz en silencio se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la Premier League. El lateral colombiano destaca en el Crystal Palace y su valor de mercado subió considerablemente.

Tras un año con el Palace, Daniel Muñoz subió su valor de mercado hasta 25 millones de dólares. Esto es más del doble de lo que costaba cuando recién llegó a Inglaterra desde el GENK de Bélgica.

El ex Atlético Nacional cumple su quinta temporada en Europa y ahora está entre el top de laterales a nivel mundial. Ya hay rumores que equipos importantes de Europa lo podrían sondear.

Junto a Luis Díaz, Muñoz es uno de los colombianos que destaca entre las cinco grandes ligas. Tanto el extremo del Bayern como el defensor del Crystal Palace son referentes de la Selección de Colombia Mundialista.

Daniel Muñoz – Premier League.

La temporada pasada llegó a 6 goles y 7 asistencias en 46 partidos, en 12 encuentros este año ya lleva 2 goles y 1 asistencia. Daniel Muñoz está desde los 23 años en Europa.

