Tras ganarle a Nueva Zelanda y Australia: Este sería el ranking FIFA de Colombia para el Mundial 2026

La Selección de Colombia hizo una gran doble fecha FIFA de amistosos y terminó con victorias ante Nueva Zelanda y Australia. Esto puso al equipo ‘Cafetero’ muy cerca del Bombo 1 para el sorteo del Mundial 2026, pero al final no pudo alcanzar este POT.

¿Cuál es el ranking de Colombia tras los amistosos?

Tras vencer a Nueva Zelanda y Australia, con relativa facilidad, la Selección de Colombia no pudo sumar muchos puntos en el ranking FIFA, pero tampoco puso en riesgo su lugar en el POT 2 del próximo sorteo del Mundial. Ya que terminó el en ranking 13.

Con este lugar Colombia empezará el sorteo del próximo 5 de diciembre en un lugar privilegiado y con el cual podría tener un grupo un poco más accesible. Sin embargo, el objetivo no se cumplió, ya que la intención era ser POT 1 como en el mundial de Brasil 2014.

Así quedaría el ranking FIFA tras los amistosos. (Foto: @_cambiodejuego)

Ahora la Selección de Colombia se alista para conocer a sus rivales en el próximo sorteo del Mundial 2026 y también para los amistosos que jugará el equipo ‘Cafetero’ en el 2026. De momento, se ha revelado que los posibles rivales serían Francia y Croacia.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial y ahora para Colombia?

ver también Esto dijo el técnico de Croacia tras saber que jugaría ante la Selección Colombia

El sorteo del Mundial 2026 comenzará en Colombia desde las 12H00 del próximo viernes 5 de diciembre. Este momento, también marca el regreso oficial de la Selección de Colombia a un mundial, tras lo que fue su ausencia en la Copa del Mundo de 2022.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál ha sido el mejor lugar de Colombia en el ranking FIFA?

El mejor lugar en su historia en el ranking FIFA para la Selección de Colombia fue cuando llegó a ser la número 3 del mundo, entre 2013 y 2016. Ese puesto le sirvió para también ser cabeza de serie en el Mundial de Brasil 2014, donde llegó a cuartos de final.

En síntesis: