Mientras James conduce un Mazda CX‑70 en México, este es el coche de Luis Díaz en Alemania

León de México y Bayern Múnich cuentan con dos de los mejores jugadores de la Selección Colombia a corto y mediano plazo. En Alemania Luis Díaz disfruta de un club donde James Rodríguez dijo presente tiempo atrás y donde se mantienen tradiciones relacionadas con el regalo de autos de alta gama a los jugadores de Vincent Kompany. Mientras el 10 conduce un Mazda CX‑70 en tierras aztecas, éste es el coche de del Guajiro en Germania.

Un Audi Q8 (versión 55 TFSI) del año 2025 es el auto que Luid Díaz ya estrena en tierras bávaras. Se encuentra tasado en sumas cercanas a los 102.000 euros y con características de primer nivel. Cuenta con un motor 3.0 L TFSI gasolina de 6 cilindros (340 hp) y un sistema Mild-Hybrid de 48 V + tracción integral Quattro que lo hace difícil de equiparar en el mercado europeo. Su baúl de 605 litros ampliables a 1.755 litros con asientos traseros abatidos también supone que hablemos de un modelo apto para cualquier actividad. En Colombia y para octubre de 2020 la versión 55 TFSI se encontraba tasada en sumas cercanas a los 300 millones de pesos.

¿Y James? Pues León hacia publico tiempo atrás que recibiría una máquina en todos los sentidos. El 10 de la Selección Colombia usa en su día a día el Mazda CX‑70. Un auto de primera gama en cuanto al mercado local se refiere y con también diferentes ítems que le convierten en una adquisición de peso para los interesados. Con un motor principal versión 3.3 L Turbo e-SKYACTIV-G/I6 con sistema M Hybrid Boost de 48 V, este modelo de Mazda comparte una tracción trasera o AWD orientada al performance con un diseño de lujo en materiales interiores.

Se habla en portales especializados que su precio no baja de los 40.000 dólares y que ahora mismo solo se lo puede encontrar en Norteamérica. Para James Rodríguez ni mucho menos supone el único de sus autos tras una carrera que le ha llevado por todo tipo de destinos y a disfrutar de diferentes acuerdos de patrocinio de coches por Múnich, Real Madrid, Everton o Mónaco.

El Mazda de James que ya luce en su paso por León: GETTY

El Mazda CX‑70 de James se une a una colección donde aparecen modelos como el Audi RS7 Sportback, Audi R8, Audi Q8, BMW M8, Mercedes-Benz G500, Mazda CX-70, Mercedes-Benz EQS o un Lamborghini Gallardo. Todos estos coches se encuentran tasados en sumas superiores a los 800.000 euros. El 10 y su heredero en la selección Colombia, con algunas de las mejores bestias a cuatro ruedas.

Publicidad

Publicidad

ver también La UEFA no cuenta un gol de Luis Díaz y sigue detrás de Falcao y Jackson Martínez en la Champions League