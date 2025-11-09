A pesar del gol que la da la vuelta al mundo, Luis Díaz recibió este reproche del DT de Bayern Múnich

El nombre de Luis Díaz le da la vuelta al mundo entero. ¡Y no es por exagerar! El jugador colombiano marcó un gol que parecía imposible en la Bundesliga, pero no todo fue alegría. ¿El motivo? Vincent Kompany, DT de Bayern Múnich, le hizo un reproche que muy pocos esperaban.

¡A los hechos! Bayern Múnich empezó perdiendo 1-0 contra Unión Berlín por la décima fecha de la Bundesliga y el equipo no encontraba ese ritmo arrollador que los llevó a tener 16 victorias consecutivas. Así que, ante la falta de ideas, nada mejor que el brillo individual de ‘Lucho’ Díaz.

Cuando parecía que el pase de Josip Stanišić iba a salir de la cancha y un ataque de Bayern Múnich se iba a perder, Luis Díaz se barrió para evitar que el balón saliera, y en el movimiento siguiente dejó a Janik Haberer en el camino. ‘Lucho’ quedó en un ángulo casi imposible para marcar, pero hizo un remate tan preciso que puso el 1-1 parcial ante Unión Berlín.

Díaz estaba encendido que tuvo una oportunidad de oro para poner en ventaja a Bayern Múnich. Sin embargo, definió mal un mano a mano contra el arquero Frederik Ronnow, y le dio el argumento perfecto a Vincent Kompany para que le hiciera un reproche.

El reproche del técnico de Bayern Múnich a Luis Díaz que muy pocos esperaban

El DT de Bayern Múnich habló del nivel de Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

“Necesitábamos ese momento de genialidad de ‘Lucho’. Claro que pudo haber marcado otro gol después, pero la calidad que tenemos en este equipo es la que necesitamos para lograr nuestros objetivos durante la temporada. Tres goles esta semana, eso estuvo bien para él“, fue el elogio con reproche incluido del DT de Bayern Múnich a Luis Díaz.

La prueba que demuestra que Luis Díaz marcó un gol casi imposible

Durante el empate 2-2 entre Bayern Múnich y Unión Berlín, se hizo viral una prueba que demostró la gran complejidad del golazo que marcó ‘Lucho’ Díaz. Tan difícil parecía el ángulo desde donde anotó que más de 703.000 usuarios vieron las imágenes de la anotación del extremo de la Selección Colombia.

Post viral del gol de Luis Díaz. (Foto: X / @brfootball)

