La palabra que se inventó Bayern Múnich por el gol y la asistencia de Luis Díaz ante St. Pauli

Luis Díaz volvió a jugar con Bayern Múnich y la volvió a romper. Ya es una tendencia. En esta ocasión, un gol y una asistencia ante St. Pauli del jugador colombiano fueron más que suficientes para que el equipo alemán se inventara una palabra.

Bayern Múnich venía de perder un invicto de 18 partidos sin caer tras la derrota contra Arsenal en la Champions League. Díaz no jugó ese encuentro por estar pagando la primera de las tres fechas de suspensión que le dio la UEFA, pero… ‘Lucho’ volvió y todo cambió.

Luego de una gran asistencia de taco y un golazo de cabeza al tercer minuto de adición, Luis Díaz no solo terminó como la gran figura de la victoria de Bayern Múnich por 3-1 ante St. Pauli, también hizo que una de las cuentas oficiales del equipo alemán tuviera una épica reacción.

Bayern Múnich se inventó una palabra por el nivel de Luis Díaz

El gol de Luis Díaz en Bayern Múnich vs St. Pauli. (Foto: Getty Images)

Al ver que Luis Díaz fue la figura de la victoria de Bayern Múnich por la fecha 12 de la Bundesliga con un gol y una gran asistencia, la cuenta de X en español del equipo alemán decidió inventarse una nueva palabra para elevar el significado de la definición de lo que son unos buenos días. Ahora son, “Luchos días”.

La palabra que se inventó Bayern por Luis Díaz. (Foto: X / @FCBayernES)

La impresionante calificación que le dieron a Díaz por el gol y la asistencia ante St. Pauli

Mientras que la aplicación ‘BeSoccer’ le dio a ‘Lucho’ Díaz una calificación de 8.2 puntos por el gol y la asistencia ante St. Pauli, el portal experto ‘Sofa Score’ lo calificó aún más alto con 8.6 para elegirlo como la gran figura del undécimo triunfo del Bayern Múnich en las doce fechas que se han disputado en la Bundesliga.

