Los síntomas del Real Madrid de Xabi Alonso que recuerdan al final de la era Ancelotti

Alarmas disparadas en Real Madrid. Se cierra de la peor manera posible una semana maldita y donde la derrota tanto frente al Liverpool como el empate contra Rayo Vallecano recuerdan a los peores tiempos de este año 2025. En el análisis general del equipo de Xabi Alonso aparecen hasta 5 síntomas de crisis que se intentarán franquear a lo largo de las próximas semanas. Evitar situaciones que se dieron en el final de la era Carlo Ancelotti son es primer objetivo para volver a mandar en cada frente. Barcelona ganó y queda a solo 3 puntos en LaLiga.

Lo primero pasa por entender que ya hay dependencia de Kylian Mbappé. El francés no pudo marcar ni el Liverpool ni en Vallecas, donde incluso apenas pudo realizar remates en los últimos 45 minutos. Y es que el 52% de los goles del equipo de Xabi Alonso se encuentran anotados por el delantero del Paris Saint Germain. Si este no se encuentra fino, hay problemas para llegar a portería y por encima de todo, para concretar las oportunidades que se tiene en la mano. Anular al genio de Le Bleus, hasta la fecha, es quitarle la mitad de los tantos a los merengues.

El segundo gran parecido de esta semana con el final de la era Carlo Ancelotti pasa por la intensidad. Se señalaba al italiano en el final de su paso por Real Madrid que sus equipos ni mucho menos igualaban los kilómetros recorridos por los rivales. Solamente en esta semana frente a Liverpool y Rayo Vallecano los merengues corrieron un promedio de 8KM menos que sus oponentes sobre el césped. Hay bajas y lesiones claro, pero también una sensación de inmovilismo cuando las cosas no marchan hacia arriba que ni mucho menos es nuevo en cuanto hablamos del año 2025.

“Me preocupa que hay que seguir creciendo, mejorando y haciendo una autocrítica positiva y constructiva. Esto es el Madrid y todos sabemos dónde estamos. Todavía estamos en noviembre, queda mucho. Hay que tener exigencia propia y también mesura”, analizaba Alonso alrededor de lo que supuso la cuarta visita sin victorias a Vallecas. La ausencia de intensidad, como le ocurriese a los equipos de Carlo Ancelotti e igualmente de buenas soluciones desde el banquillo, pasó factura frente a un rival que de milagro no se llevó la victoria en los minutos finales.

Preocupa también en la prensa española la falta de críticas y señalamientos del entrenador a diferentes jugadores. Era una costumbre más que presente durante la era Carlo Ancelotti y que parecía haber pasado a mejor vida durante los inicios del curso. De momento Alonso manda mensajes de unidad y no precisamente de señalar una serie de futbolistas que a lo largo de los últimos 14 meses, solamente pueden sacar pecho a gran escala por la victoria frente a Barcelona de las últimas semanas. Durante todo el segundo tiempo frente al Rayo apenas vimos presión por parte de los delanteros merengues o una cohesión entre líneas que ayuda a recuperar la pelota lo más rápido posible. Todo esto, además, en uno de los estadios más pequeños de toda la categoría en cuanto a dimensiones se refiere.

Por último pero no menos importante, aparece otra vez una tendencia de la presente temporada. Real Madrid se dejó puntos frente a equipos como Atlético de Madrid, Liverpool y Rayo Vallecano, auténticos maestros de la segunda jugada. Los merengues hasta la fecha no pueden imponerse a gran escala en partidos donde deben embarrarse en ese juego de guerrillas, de pocos metros y de rebotes que pueden decidir choques. Para unos se trata de falta de personalidad, para otros de un mal armado de la plantilla, habrá quienes lo acusen a la suerte, pero la realidad es que hasta la fecha, ese prototipo de partido contra el presente Real Madrid suele darle muchos resultados y hasta a puntos a quienes son sus oponentes en España o Europa.

Alonso no cuenta con ningún 9

Otro partido donde Endrick y Gonzalo no tienen oportunidades. Ni siquiera se los vio calentar a gran escala durante el segundo tiempo. Los cambios fueron Dani Ceballos, Trent Alexander Arnold, Eder Militao y Rodrygo. Decisiones tácticas más propias de los nombres que se tenía a mano de lo que pedía el partido realmente. La meritocracia y las jerarquías puertas adentro de la plantilla también ya dieron para diferentes críticas en su día a Carlo Ancelotti. De momento parece ser otro síntoma más viejos obstáculos que no terminan de superarse. El entrenador, consultado por el tema, se despacho con una sola frase: “Teníamos otros delanteros en el campo que también pueden crear peligro”.

