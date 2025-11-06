Las palabras perfectas de Cristiano Ronaldo a Luis Díaz por no ir al funeral de Diogo Jota

Fueron los dos grandes ausentes, de eso no hay duda. Luis Díaz y Cristiano Ronaldo no asistieron al funeral de su excompañero Diogo Jota, y cuando muy pocos encontraban un argumento para justificar la ausencia de ‘Lucho’, CR7 apareció con las palabras perfectas para que este tema quede aclarado.

Jota y su hermano André Silva fallecieron en un accidente automovilístico el 3 de julio de 2025 y el funeral se llevó a cabo el 5 del mismo mes. La gran mayoría de jugadores de Liverpool asistió, y al ver que Luis Díaz no fue uno de ellos, las críticas llegaron en 3, 2, 1…

El periodista Víctor Romero, de ‘Caracol Sports’, informó que ‘Lucho’ Díaz no pudo asistir al funeral de Diogo Jota porque “desde el viernes (4 de julio) se intentó desde todas las partes tratar de ubicarlo en un vuelo, pero la llegada solo permitía para el domingo, por ello se desistió y no pudo llegar“. Ahora, apareció el respaldo de Cristiano Ronaldo.

“No lo podía creer cuando me enviaron el mensaje. Lloré mucho. Gio (Georgina Rodríguez) puede confirmarlo. Fue un momento muy, pero muy difícil para todos, para el país (Portugal), su familia, amigos, compañeros. Devastador, una noticia muy, pero muy triste”, le dijo Cristiano al periodista Piers Morgan antes de que llegaran las palabras perfectas a Luis Díaz.

Cristiano Ronaldo y un mensaje perfecto a Luis Díaz por no ir al funeral de Jota

Cristiano y Luis Díaz no fueron al funeral de Jota. (Foto: Getty Images)

Al igual que Díaz, Cristiano Ronaldo no asistió al funeral de Diogo Jota, y a la hora de explicar por qué no asistió, apareció con las palabras perfectas para que ‘Lucho’ no se sienta mal. “Las personas me critican mucho. Eso no me importa porque cuando sientes que tu conciencia está tranquila y libre, sabes, no tienes que preocuparte por lo que diga la gente“, dijo CR7.

Por estos dos motivos, Cristiano Ronaldo no fue al funeral de Diogo Jota

“Después de la muerte de mi padre, nunca más volví a pisar un cementerio. Y segundo, como bien dices, y mencionaste que soy bueno y me conoces, mi reputación es tal que dondequiera que voy se arma un circo. Ya sabes. No voy porque si voy la atención se va de mí y no quiero ese tipo de atención“, le confesó Cristiano a Piers Morgan.

