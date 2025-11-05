A pesar de que lo criticó en público, así recibió Luis Díaz a Manuel Neuer en el camerino de Bayern Múnich

Luis Díaz hizo de todo y para todos en la victoria de Bayern Múnich 1-2 ante PSG en la Champions League 2025-26. No solo marcó dos goles, también fue expulsado y recibió una crítica certera del arquero Manuel Neuer. ¿Cómo reacciono ‘Lucho’ en el camerino?

¡Ya se reveló! Luis Díaz estaba siendo la gran figura del encuentro luego de aprovechar un rebote en el área del PSG y, además, generar él mismo un segundo gol al recuperar el balón y definir con calidad, pero… Tan solo unos minutos antes del final del primer tiempo, el jugador colombiano le dio papaya a Neuer para que lo criticara.

Díaz se lanzó con los dos pies por delante para intentar recuperar un balón que había perdido Achraf Hakimi y terminó con el tobillo izquierdo del defensor enganchado en medio de las extremidades inferiores. El árbitro Maurizio Mariani revisó la falta de ‘Lucho’ en el VAR y cambió la decisión. Anuló la tarjeta amarilla y expulso al extremo Bayern Múnich.

Al ver que tuvieron que jugar con diez hombres por más de 45 minutos en la victoria 1-2 contra PSG, Manuel Neuer criticó en público a Luis Díaz diciendo que “en la segunda parte, por supuesto, fue un partido completamente diferente. En la primera se vio claramente quién fue el mejor equipo. Con diez jugadores no es fácil, y la segunda mitad fue una auténtica batalla (…) Fue difícil, porque estábamos en inferioridad, también en la línea más adelantada. Para los delanteros, incluido Harry Kane, no fue nada sencillo aguantar el balón ante tres rivales o forzar alguna falta”.

Se reveló cómo recibió Luis Díaz a Manuel Neuer tras las críticas del arquero

Neuer viendo la expulsión de Díaz en PSG vs Bayern. (Foto: Getty Images)

A pesar de que lo había criticado en público, Luis Díaz no tuvo una mala reacción con Neuer en el camerino. Todo lo contrario, sorprendió la manera con la que recibió al arquero alemán y a sus demás compañeros. “Después del partido, se quedó en el vestuario chocando las manos con todos. Eso demuestra nuestro espíritu de equipo: él está agradecido al equipo, pero el equipo también le está agradecido a él por los dos goles“, reveló Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, sobre ‘Lucho’.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

A la espera de saber cuántas fechas de sanción le dará la UEFA por la expulsión en la cuarta fecha de la fase de la liga de la Champions League 2025-26, lo más probable es que Luis Díaz sea titular en el partido Union Berlin vs. Bayern Múnich del sábado 8 de noviembre a las 9:30 A.M. (hora colombiana) por la décima fecha de la Bundesliga.

