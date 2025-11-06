La victoria del Bayern Múnich sobre el Paris Saint-Germain por la cuarta fecha de Fase de Liga de la UEFA Champions League, sellada con un destacado doblete del colombiano Luis Díaz, quedó irremediablemente opacada por un hecho que generó un profundo debate: la expulsión del extremo colombiano por su dura entrada desde atrás a Achraf Hakimi.

Ante las imágenes que se reprodujeron en la pantalla del VAR ubicado en el Parque de los Príncipes, el árbitro Maurizio Mariani decidió mostrarle al ex Liverpool la tarjeta roja, iniciando así una ola de opiniones a favor y en contra de la decisión del juez italiano. Y en ese sentido, la que se sumó ahora fue una voz de peso, la del experimentado exmediocampista Toni Kroos.

El alemán fue categórico en su defensa del jugador del Bayern Munich, afirmando que la decisión de Mariani fue influenciada por la consecuencia de la acción y no por la intención. “Para mí está claro: no es roja. Dejó que la lesión de Hakimi influyera demasiado en la valoración de la jugada”, sentenció.

Además, Toni Kroos remarcó que si la consecuencia en el zaguero del París Saint-Germain hubiera sido menor, el colombiano habría continuado en el campo de juego: “Si Hakimi se levanta después de la acción, nadie habría revisado la jugada”.

Toni Kroos se sumó a Luis Enrique en la defensa de Luis Díaz

Quien también quiso quitarle responsabilidad a Luis Díaz fue Luis Enrique, quien después del partido que el Bayern Munich le ganó 2 a 1 al PSG, se expresó al respecto del desafortunado episodio: “Así es el fútbol, un deporte de contacto. Es una lástima, pero hay que tener paciencia”.

En esa misma línea, el capitán del París Saint-Germain, Marquinhos, fue enfático al declarar que la expulsión fue un accidente: “No es un chico malo, intentó jugar el balón… Acaba lesionando a un adversario, y para eso está el árbitro”.

Por su parte, Joshua Kimmich, compañero de Lucho Díaz en el Bayern, en zona mixta opinó: “Lucho estaba un poco frustrado en esa situación… En realidad se deslizó al lado del hombre, y Hakimi quiso poner su cuerpo delante de él en ese momento, y por eso lo atrapó abajo. Pero sí se ve feo”.

