Linda Caicedo, contra Marta y Brasil: La oportunidad de oro para sacarse la espinita de la final que perdió Colombia

Los días pasan y la herida sigue sin sanar. La Selección Colombia femenina estuvo muy cerca de ganar la final de la Copa América 2025, pero Marta apareció con un golazo para quitarle la alegría a Linda Caicedo y compañía. ¡Hay una oportunidad de oro para sacarse la espinita!

Transcurría el último minuto de adición de la final de la Copa América femenina cuando Marta se despachó con un tremendo remate que envió el partido a tiempo extra. El gol y la asistencia de Linda Caicedo no fueron suficientes para el título. Colombia terminó perdiendo 5-4 penales.

No es la misma circunstancia, pero Caicedo se puede sacar la espinita. La delantera de la Selección Colombia y Real Madrid quedó entre las 26 finalistas del FIFPRO World 11 Femenino por haber recibido el mayor número de votos de las más de 6.000 futbolistas que votaron. Se tuvo en consideración los partidos que jugaron entre el 11 de agosto de 2024 y el 3 de agosto de 2025. ¿Y a qué a no adivinan con quién compite?

El valioso premio por el que compiten Linda Caicedo y Marta

Linda Caicedo y Marta compiten por premio de la FIFA. (Foto: Getty Images)

Entre las siete delanteras finalistas para recibir el premio de estar en el equipo FIFPRO World 11 Femenino 2025 están Linda Caicedo y Marta. Solo tres serán las elegidas y entonces surge la duda: ¿La jugadora colombiana cómo se saca la espinita de la final que perdieron en la Copa América? “Las 11 jugadoras que hayan recibido más votos en su posición serán seleccionadas para el World 11, que se desvelará el lunes 3 de noviembre de 2025 a partir de las 14:00 CET (8:00 A.M. hora colombiana) en las plataformas digitales de FIFPRO”, publicó la página oficial de la distinción que escogen las mismas futbolistas.

¿Quién tiene un salario más alto, Linda Caicedo o Marta?

Linda Caicedo llegó a un equipo de la talla de Real Madrid el 24 de febrero de 2023 y tiene un salario anual de €360.000 euros. Gana €16.000 más que Marta, ya que la leyenda del fútbol brasileño cobra un sueldo de unos €344.000 euros al año en el equipo Orlando Pride, de Estados Unidos.

