El FC Barcelona viene de un resultado muy duro contra el Real Madrid en el Clásico de España. El equipo catalán no pudo contra su clásico rival y la Liga se le empieza a escapar. La última derrota también evidenció problemas en defensa y es por eso que ahora Laporta pondría estos millones por una figura sudamericana.

De acuerdo a los reportes de diferentes medios en Europa, el FC Barcelona iría al mercado a poner 30 millones de euros para fichar a Daniel Muñoz como su nuevo lateral por la derecha. El colombiano viene interesando desde hace varios mercados.

Daniel Muñoz vive uno de los mejores momentos de su carrera y su gran nivel e importancia en Crystal Palace, hacen que el colombiano tenga un valor de mercado alto a sus 29 años. El futbolista ganó la FA Cup en la temporada anterior, siendo gran figura durante todo el torneo.

Asimismo, el Crystal Palace no pondría fácil la salida de Múñoz, ya que el colombiano es titular fijo y ya el equipo de Londres se desarmó en esta temporada. Por lo cual, no quieren perder a más jugadores y menos aún en el mes de enero.

Daniel Muñóz es figura en la Premier League. (Foto: GettyImages)

El FC Barcelona actualmente tiene en esta posición a Koundé, sin embargo, desde los partidos cruciales de la anterior temporada se evidenció que el jugador no es una garantía en estos encuentros. Ante Real Madrid, en el último clásico, quedó más en evidencia.

En este contexto, Daniel Muñoz tiene contrato con el Crystal Palace hasta finales de la temporada 2028. Por lo cual, si el colombiano quiere salir en enero o en el próximo verano deberán pagar el precio que demande Crystal Palace. En Transfermark, tiene un valor de 25 millones de euros.

