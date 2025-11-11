James Rodríguez quedó libre de su relación con León de México y ahora busca un nuevo equipo para seguir su carrera. El capitán de la Selección de Colombia, necesita encontrar el mejor ritmo posible en los siguientes meses, pensando en la Copa del Mundo 2026.

No obstante, con su salida de León se vuelve a abrir un debate sobre su valor de mercado a sus ya 34 años. El que supo ser la estrella de Real Madrid, en su mejor momento, llegó a tener un valor de mercado de 80 millones de euros. Nada comprable a lo que cuesta ahora.

De acuerdo, a la información de Transfermark, y tras quedar sin contrato en México, James Rodríguez actualmente tiene un valor de mercado de 2.5 millones de euros. Una cifra que se ha ido desplomando en los últimos años, producto también de su irregular carrera.

James es “Agente Libre” y ya estaría buscando ofertas para seguir su carrera y llegar con ritmo al Mundial 2026. El 10 hace 1 año era elegido como el mejor jugador de la Copa América 2024, donde Colombia terminó perdiendo la final contra Argentina.

James ahora cuesta 2.5 millones de dólares. (Foto: GettyImages)

En el futuro próximo hay varias opciones para James Rodríguez. El histórico jugador colombiano todavía tiene el nivel para mantenerse como profesional y esto se demuestra cuando juega con la Selección de Colombia, por lo cual, hay equipos de diferentes Ligas siguiendo sus pasos.

Publicidad

Publicidad

No tienen que pagar por James Rodríguez

ver también El círculo íntimo de Daniel Muñoz da la noticia sobre Barcelona que ilusiona a toda Colombia

James Rodríguez no representaría una “operación” cara para ningún equipo, ya que no deben pagar una cuota de fichaje por él. El jugador está libre en el mercado de fichajes y puede negociar por él mismo cualquier nuevo acuerdo con otro equipo.

Los números de James Rodríguez en esta temporada

En esta temporada con León, James Rodríguez llegó a estar en cancha poco más de 1.200 minutos, entre 17 partidos. El colombiano marcó 3 goles y dio 3 asistencias. Se fue con emociones mixtas con la hinchada mexicana, que aplaudió su talento, pero que también lo cuestionó.

Encuesta¿Crees que se acerca el final de la carrera de James? ¿Crees que se acerca el final de la carrera de James? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis: