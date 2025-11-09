Lo que necesita la Selección Colombia para asegurarse ser cabeza de serie en el Mundial

La Selección Colombia enfrenta los últimos amistosos del año no solo con el objetivo de seguir encontrando un funcionamiento colectivo adecuado, si no también con la esperanza de ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026. La ‘Tricolor’ juega contra Nueva Zelanda y Australia y necesita algunos resultados para meterse al bombo 1.

Si bien no es utópico el ascenso al bombo 1, Colombia necesitará ganar ambos compromisos y esperar un tropiezo de hasta cuatro rivales que están mejores ubicados en el ranking FIFA de octubre.

Marruecos, Italia, Alemania y Croacia son los cuatro equipos que pelean con Colombia para el puesto 9. Una doble victoria en los dos amistosos de estas selecciones complicaría mucho las aspiraciones de los ‘Cafeteros’.

La otra carta que tiene Colombia a su favor es que Alemania e Italia no tienen asegurada su clasificación directa, si no pasando por play offs. Las reglas del sorteo indican que un equipo que clasifique a través de los play offs no será cabeza de serie, por lo que si queda en el top 9, tendrá que ceder su puesto.

Las cabezas de serie no se enfrentan entre sí en la fase de grupos por lo que si Colombia logra este objetivo evitará a las potencias como Francia, Brasil, Argentina, España, Portugal en primera ronda.

Fecha y hora de los partidos de la selección Colombia en noviembre

Colombia se enfrentará el próximo 15 de noviembre a su similar de Nueva Zelanda, desde las 7:00 pm , y el 18 del mismo mes se medirá ante Australia desde las 8:00pm.

Colombia goleó a México y empató con Canadá en los amistosos de octubre.

