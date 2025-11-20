La Selección Colombia terminó el año con una contundente victoria 3-0 contra Australia y, una vez más, quedó demostrado quiénes son las grandes figuras de la ‘Tricolor’. Así que para terminar el debate de quién manda en el camerino del combinado nacional, Luis Díaz le dejó algo muy claro a James Rodríguez.

‘Lucho’ Díaz venía de ser el goleador de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con siete anotaciones y terminó su actuación con la selección colombiana este año con una anotación y una calificación de 8 puntos, según el portal ‘SofaScore’, en la victoria ante Australia.

¡Y James Rodríguez no se quedó atrás! El ’10’ terminó como el máximo asistidor de la Selección Colombia en las Eliminatorias con siete pases gol y también marcó un gol en el triunfo contra Australia. Entonces… ¿Quién manda en la ‘Tricolor’ entre James y Luis Díaz? ‘Lucho’ lo dejó claro.

La publicación de Luis Díaz que le dejó claro a James Rodríguez quién manda en la Selección Colombia

Luis Díaz le respondió una historia de Instagram a James. (Foto: Getty Images)

Lejos de tener algún tipo de competencia por ser el que manda en el camerino de la Selección Colombia, Luis Díaz compartió una historia de Instagram en la que James Rodríguez lo mencionó y con el emoji de una corona dejó claro que el ‘El Rey’ del vestuario y de toda la ‘Tricolor’ es el ’10’.

Luis Díaz declaro que James es el rey de la Selección Colombia. (Foto: Instagram / @lusidiaz_19)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia con Luis Díaz y James Rodríguez?

Luego del sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 12:00 P.M. (hora colombiana), la Selección Colombia jugará dos partidos amistosos entre el 17 y 25 de marzo de 2026. A falta de confirmación por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, los rivales serían Croacia y Francia.

Datos clave