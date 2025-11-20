Intentaron robar a los jugadores de la Selección Colombia en medio de los amistosos con Nueva Zelanda y Australia

Inesperadas noticias llegan alrededor de la Selección Colombia después de los triunfos frente a Nueva Zelanda y Australia. Confirman que el equipo de Néstor Lorenzo casi sufre un intento de robo por parte de diferentes delincuentes en una de las jornadas libres que tuvieron por los Estados Unidos de Norteamérica. Todo ocurrió en plena calle y con las autoridades del país teniendo que intervenir de manera más que contundente.

Ricardo Orrego es el responsable de una información que llega después de dos triunfos que hacen que el conjunto de Néstor Lorenzo se vaya al año 2026 con un invicto de 9 partidos y a la espera del sorteo de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA con buenas sensaciones. En medio de una de las jornadas libres por Estados Unidos, diferentes activos de su convocatoria estuvieron a punto de pasar sustos mayores por USA.

“Varios jugadores salieron de compras el día que hubo libertad en la concentración de Colombia y se fueron a un centro comercial muy cerca. Compararon varios iPhone y cuando iban hacia una clínica, un jugador, del que no dan el nombre, reporta que los estaban siguiendo…Los de seguridad llaman a la Policía, interceptan al vehículo en carretera y encontraron armas, elementos para robo, guantes de látex”, empezaba el periodista alrededor de una información que no terminó de ver la luz después de los amistosos disputados en territorio norteamericano.

Afortunadamente la trama quedó únicamente ahí. Colombia disputaría horas más tarde el encuentro frente a Australia con una victoria contundente gracias a los goles de tanto James Rodríguez como Luis Díaz y el cabezazo de Jefferson Lerma en los últimos minutos. Los dirigidos por Lorenzo pasan página en medio de una convocatoria por los Estados Unidos que por poco termina en una polémica mayor.

Colombia casi sufre un robo en plena Fecha FIFA por USA: GETTY

“Dos de los tres capturados son colombianos, ilegales e indocumentados, que aparentemente hacen parte de una banda de maleantes que intentaron robar a jugadores de la Selección Colombia en Fort Lauderdale… Con un prontuario larguísimo de delitos en Estados Unidos”, comentaba igualmente Ricardo Orrego alrededor de los detalles desvelados a lo largo de las últimas horas.

Los partidos que le quedan a Colombia antes del Mundial

La selección colombiana espera por el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA a inicios del mes de diciembre. Se espera que el conjunto cafetero pueda medirse con Francia en el parón de selecciones del mes de marzo. Croacia es la otra nación que suena para una ventana donde se pretende como nunca llegar con ritmo competitivo al certamen.

Si nada se tuerce, también deberíamos estar a la espera de saber qué dos rivales tendrá Colombia en la previa de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA por el mes de junio. Usualmente se suelen realizar uno o dos amistosos cercanos a la sede principal de cada delegación clasificada al torneo para ir calentando motores y esquemas. Un máximo de cuatro partidos es lo que resta antes de que la herida de Catar 2022 cierre para siempre.

