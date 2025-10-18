Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub-20

Colombia ganó el tercer puesto del Mundial Sub-20 y también esta fortuna

La Selección de Colombia también se llevó esta fortuna por ser el tercero del Mundial Sub-20

Por Jose Cedeño Mendoza

Colombia se quedó con el tercer puesto del Mundial Sub-20
© @CONMEBOLColombia se quedó con el tercer puesto del Mundial Sub-20

Este sábado 18 de octubre de 2025 la Selección de Colombia Sub-20 pudo vencer a Francia por el Mundial Sub-20 y se quedó con el tercer puesto del certamen. El equipo de César Torres se adelantó rápido con un gol de Óscar Perea y con eso pudo celebrar un tercer puesto histórico.

Pero para Colombia no solo es una victoria de tercer lugar, sino que también el equipo nacional se hizo merecedor de un importante premio económico. La Selección de Colombia Sub-20 se llevó un beneficio económico superior a los 300.000 mil dólares.

Con este triunfo, el equipo colombiano cierra una histórica participación en la que fue uno de los mejores equipos del torneo, y estuvo muy cerca de llegar a la final y pelear por la gloria o la medalla de plata. Varios de estos jugadores seguramente entraron en la vista de Néstor Lorenzo.

Asimismo, desde la Federación Colombiana no se ha revelado cómo se repartirá el dinero, pero lo más seguro es que el premio se lo lleven en un mayor porcentaje los jugadores y también el cuerpo técnico, encabezado por César Torres.

¿Colombia al bombo 1 del sorteo del Mundial 2026? El ranking FIFA tras los amistosos vs. México y Canadá

ver también

¿Colombia al bombo 1 del sorteo del Mundial 2026? El ranking FIFA tras los amistosos vs. México y Canadá

Tweet placeholder

Aunque sufrió, Colombia termina siendo el segundo mejor equipo sudamericano de este torneo, solo superado por Argentina, que lo eliminó y jugará la final. Ahora varios de estos jóvenes iniciarán su carrera en otros países, ya que varios interesan a otros equipos.

Publicidad
Julián Alvarez enloquece a los hinchas de Atlético de Madrid y logran un récord histórico

ver también

Julián Alvarez enloquece a los hinchas de Atlético de Madrid y logran un récord histórico

¿Cuánto gana el cuarto puesto?

Francia, que quedó cuarto en el Mundial Sub-20, se termina llevando un premio económico de 250.000. Todo sabe a poco para una selección europea que llegó como la gran candidata a pelear el campeonato y llegar muy lejos en este mundial.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Colombia sufre, pero supera a Francia y se queda con el tercer puesto del Mundial Sub-20
Fútbol de Colombia

Colombia sufre, pero supera a Francia y se queda con el tercer puesto del Mundial Sub-20

Marruecos avisa a Argentina por la final del Mundial Sub 20
FIFA

Marruecos avisa a Argentina por la final del Mundial Sub 20

La ventaja que Colombia tiene para el tercer puesto contra Francia
Fútbol de Colombia

La ventaja que Colombia tiene para el tercer puesto contra Francia

Beccacece no lo convoca y ahora Ecuador podría perder a este jugador a manos de España
Fútbol de Ecuador

Beccacece no lo convoca y ahora Ecuador podría perder a este jugador a manos de España

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo