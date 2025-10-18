Colombia ganó el tercer puesto del Mundial Sub-20 y también esta fortuna

Este sábado 18 de octubre de 2025 la Selección de Colombia Sub-20 pudo vencer a Francia por el Mundial Sub-20 y se quedó con el tercer puesto del certamen. El equipo de César Torres se adelantó rápido con un gol de Óscar Perea y con eso pudo celebrar un tercer puesto histórico.

Pero para Colombia no solo es una victoria de tercer lugar, sino que también el equipo nacional se hizo merecedor de un importante premio económico. La Selección de Colombia Sub-20 se llevó un beneficio económico superior a los 300.000 mil dólares.

Con este triunfo, el equipo colombiano cierra una histórica participación en la que fue uno de los mejores equipos del torneo, y estuvo muy cerca de llegar a la final y pelear por la gloria o la medalla de plata. Varios de estos jugadores seguramente entraron en la vista de Néstor Lorenzo.

Asimismo, desde la Federación Colombiana no se ha revelado cómo se repartirá el dinero, pero lo más seguro es que el premio se lo lleven en un mayor porcentaje los jugadores y también el cuerpo técnico, encabezado por César Torres.

Aunque sufrió, Colombia termina siendo el segundo mejor equipo sudamericano de este torneo, solo superado por Argentina, que lo eliminó y jugará la final. Ahora varios de estos jóvenes iniciarán su carrera en otros países, ya que varios interesan a otros equipos.

¿Cuánto gana el cuarto puesto?

Francia, que quedó cuarto en el Mundial Sub-20, se termina llevando un premio económico de 250.000. Todo sabe a poco para una selección europea que llegó como la gran candidata a pelear el campeonato y llegar muy lejos en este mundial.