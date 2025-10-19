Marruecos resalta el apoyo de Chile y el resto de Latinos contra la Argentina en la Final del Mundial Sub 20

Este domingo 19 de octubre la Selección Argentina Sub 20 se enfrentará a Marruecos en la Final de la Copa Mundial de la categoría que se está disputando en Chile. El escenario será el Estadio Nacional de Santiago, el cual, como viene sucediendo, se copará de espectadores que, salvo los argentinos, se presentarán con la ilusión de ver perder al elenco albiceleste.

Así se vio frente a Cuba, Australia e Italia en la Fase de Grupos que los de Diego Placente afrontaron en la ciudad de Valparaíso, y en las instancias venideras a eliminación directa frente a Nigeria, México y Colombia, enfrentamientos que se llevaron a cabo en la capital del país trasandino, todos rivales que cayeron rendidos ante la camiseta celeste y blanca.

Esta tendencia, que como se describe anteriormente se repetirá este domingo en la Final, llamó la atención de los medios de comunicación de Marruecos, que lo exhiben en sus reportes como un factor que les puede jugar a favor en lo que podría llegar a ser su primer título mundial en el fútbol de toda su historia (algo que ven sumamente relevante en su preparación de anfitrión camino a la Copa Mundial de mayores del 2030).

”La selección juvenil nacional de Marruecos goza de un apoyo fuerte y sin precedentes por parte de los aficionados de Chile y de otros países latinoamericanos en la Final contra Argentina, un equipo con el que los aficionados en Sudamérica tienen una relación tensa”, publicó RUE 20, uno de los periódicos con mayor tirada del país africano.

El artículo de RUE 20 sobre el marco que se espera para la Final del Mundial Sub 20 2025.

En esa misma línea, el medio de comunicación citado amplió: ”La afición chilena ha aprovechado esta relación con el fútbol argentino para declarar su apoyo incondicional y abrumador a la selección de Marruecos en su crucial partido en busca del título mundial este domingo”.

Asimismo, subrayaron la opinión que fueron a buscar del periodista de ESPN Brasil Oberatan Leal: ”El analista enfatizó que Argentina no es un equipo invencible y consideró que la clave de la victoria reside en una defensa sólida y la capacidad de limitar la amenaza de la estrella argentina Prestianni. ‘Ambos equipos están al mismo nivel, y los resultados lo confirman. No deben temerle a la camiseta argentina ni ceder ante la presión; más bien, debemos transmitirla al otro equipo”’.

Argentina y Marruecos se enfrentarán en la Final de la Copa del Mundo Sub 20 2025

Argentina y Marruecos se verán las caras este domingo 19 de octubre desde las 20 horas (ARG) en el Estadio Nacional de Santiago, bajo el marco de la Final de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025. Por cierto, en el duelo por el tercer y cuarto puesto, Colombia superó 1 a 0 a Francia con un tanto de Óscar Perea.

