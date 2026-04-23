Sorpresa en Colombia por las palabras del DT de Argentina Sub-17 sobre la amenaza de Julio Coria

Salió caliente de la final del Torneo Sudamericano-17, atendió a la transmisión oficial del partido y conmocionó a todo el mundo del fútbol. Luego de la polémica amenza de Julio Coria a la Selección Colombia Sub-17, apareció el entrenador argentino Diego Placente para sorprender con las palabras que dijo sobre lo sucedido.

Colombia le ganó 4-0 a Argentina en un partido que terminó con tres jugadores argentinos expulsados: Mateo Mendizabal, Simón Escobar y Alan Alcaraz. La tensión se sentía en el ambiente y la impotencia se iba a apoderar de las declaraciones de Coria.

“Sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto (culo) como lo hacemos siempre. Así que nada”, dijo Julio Coria sobre la Selección Colombia Sub-17. Ahora, era el momento de conocer lo que piensa al respecto Diego Placente.

Las palabras del DT de Argentina Sub-17 sobre la amenaza de Coria a Colombia Sub-17

Diego Placente habló sobre la amenaza de Julio Coria. (Foto: Getty Images y X)

Lejos del estereotipo de la falta de humildad de los argentinos en el fútbol, Placente sorprendió a toda Colombia por las palabras que dijo sobre la amenaza de Julio Coria. “Está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final uno dice cosas de las cuales se arrepiente, él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana (…) Los chicos manejan muchas revoluciones luego de una derrota así, y ahí tenemos que estar los más grandes para ayudarlos. Hay que aceptar que el rival fue mejor y que nos ganó bien, se trata de eso”, dijo el DT de Argetina Sub-17.

Lo que dijo técnico de Colombia Sub-17 sobre la amenaza de Julio Coria

“Son chicos y más después de perder una final que obviamente ellos estaban con todas las posibildades de ganarla. A nosotros también nos pasó el año inmediatamente anterior y siento que sí. O sea, tomarlos en caliente después de un partido, de una final que acaban de perder, es complejo (…) Al final es de eso de lo que se tiene que hablar, del juego. Puedes haber perdido o haber ganado o jugado bien o jugado mal, pero puedes ser claro y hablar del juego. Son chicos que están aprendiendo y seguramente de esto todos vamos a aprender“, afirmo Freddy Hurtado, técnico de la Selección Colombia Sub-17, sobre la amenaza de Julio Coria.

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