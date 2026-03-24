Todo el FPC conmovido porque así les avisaron a los jugadores de Millonarios lo de Santiago Castrillón

Las horas pasan y la noticia del trágico fallecimiento de Santiago Castrillón sigue conmoviendo al mundo entero. El jugador Sub-20 de Millonarios colapsó en pleno partido y ya se conocieron las palabras que les dijeron a los jugadores del primer equipo para avisarles lo sucedido.

Todo el fútbol profesional colombiano quedó conmovido… Mientras que Millonarios estaba en Manizales y se preparaba para el partido ante Once Caldas por la fecha 13 de a Liga Colombiana I-2026, el equipo Sub-20 de los ‘Embajadores’ jugó contra Independiente Santa Fe por el Torneo Nacional Sub-20. Ahí inició lo que pasó con Castrillón.

De acuerdo con el video que está circulando en Instagram, Santiago Castrillón bajó un balón de pecho, un compañero no pudo ganar la posesión y empezó a retroceder caminando al campo de Millonarios. En ese momento, el volante se desplomó y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico del equipo albiazul. El impacto del balón y una posible alteración cardiaca abrían desencandenado este colapso.

Así se enteraron los jugadores de Millonarios lo que le pasó a Santiago Castrillón

Contreras, Mackalister Silva y Santiago Castrillón. (Foto: Vizzor Image y X / @MillosFCoficial)

Antes de que Millonarios confirmara el fallecimiento de Castrillón, los jugadores del equipo se enteraron de una manera muy conmovedora de que algo grave le había pasado al futbolista de 18 años. “A mi me dijeron que cuando se enteran en Millonarios es porque el hijo de Macka estaba viendo en el partido, llamá al papá y le dice: ‘Parece que Santi se nos fue, parece que Castri se nos fue’. Imagínese lo que fue para el hijo ver eso, lo que fue para Macka y todo lo que pasó después”, reveló Mauricio Gordillo en el canal de YouTube ‘Los Millonarios.Net’.

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El apodo que Mackalister Silva le tenía a Santiago Castrillón en Millonarios

En una de las últimas entrevistas que dio, Santiago Castrillón no solo confesó la emotiva promesa que David Mackalister Silva no alcanzó a cumplirle, también reveló que “con los que más tengo confianza es como con Macka. Ese me dice vago, ese un personaje completo, me tiene mucha confianza y me dice que juego mucho“.

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