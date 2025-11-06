Todo el FPC consternado por el dinero que Millos le pagaría a Darwin Quintero para quitárselo a Santa Fe

Oficialmente, hay una nueva novela en el mercado del fútbol profesional colombiano. Millonarios, Independiente Santa Fe y Carlos Darwin Quintero, son los protagonistas con una cifra que consternó a todo el FPC. ¡Y no la dijo cualquiera!

El nombre de Darwin Quintero empezó a sonar para Millonarios cuando el periodista Cristian Pinzón, de Caracol Radio, lo sumó a Michael Barrios (Once Caldas), Juan David Ríos (Deportivo Pereira) y Harold Santiago Mosquera (Santa Fe) como los posibles refuerzos para la Liga Colombiana 2026. Pero…

“Carlos Darwin Quintero hace dos noches aceptó los términos ofrecidos por Santa Fe, pidió que se los mandaran por escrito ayer (5 de noviembre), cosa que sucedió, pero por la tarde, después de muchas llamadas que no respondió mando razón que estaba en otra cosa (parece que Millos llegó después). Total el cuadro cardenal ya está buscando por otro lado como reforzar esa zona de la cancha. ¡Negocios son negocios!”, publicó en X el periodista Carlos Antonio Vélez, del canal Win Sports y RCN.

¿Santa Fe no pudo? Este sería el dinero que Millonarios le pagaría a Darwin Quintero

Darwin Quintero sería refuerzo de Millonarios. (Foto: Vizzor Image y archivo particular)

A la hora de encontrar un motivo para que Darwin Quintero, supuestamente, cambiara a Santa Fe por Millonarios, el dinero podría ser un factor fundamental. En ese orden de ideas, el periodista Diego Rueda, de Caracol Radio, señaló que el delantero de 38 años “como jugador libre pide una plata para firmar contrato. No hay que comprárselo al Pereira, pero lógicamente yo digo: ‘Me dan tanto por la firma y después mi salario’. Entonces, así, calculando por encima, voy a dar una cifra, sale por más de un millón de dólares“.

ver también El nuevo apodo que Leonardo Castro, de Millonarios, le puso a Falcao por estar sin equipo

El jugador argentino que está en el radar de Millonarios como refuerzo

“El mediocampista argentino Lucas Mugni (33 años) está en el radar de Millonarios. Mugni, exFlamengo lleva 2 años jugando en el Ceará Sporting Club (58 partidos de Brasileirao A y B, 5 goles, 10 asistencias) y finaliza contrato en diciembre. El club brasileño ya le ofreció renovación”, informó en X el periodista Mariano Olsen, de Win Sports.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿En cuál equipo terminará Carlos Darwin Quintero? ¿En cuál equipo terminará Carlos Darwin Quintero? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen