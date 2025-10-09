Barcelona recibe durísima sanción de LigaPro

Es tendencia:
¿Adiós al hexagonal? Titular de Barcelona recibe dura sanción de LigaPro

Barcelona SC recibió una dura sanción para el club y uno de sus jugadores de cara a los siguientes partidos del hexagonal.

Por Gustavo Dávila

Barcelona SC quiere recuperarse de la goleada recibida contra Independiente del Valle en el arranque del hexagonal final del LigaPro, sin embargo no todo pinta bien. El club recibió una dura sanción deportiva e institucional de cara a los siguientes partidos.

Los desmanes de los hinchas en el partido anterior, en el que figuran lanzamiento de objetos y encendido de bengalas, ocasionó que los ‘toreros’ hayan sido castigados con jugar sin público contra Libertad de Loja por la jornada 2 del torneo.

No es la única sanción de esta índole, ya que contra Liga de Quito no tendrán habilitada su general sur baja. Ambas sanciones significan menos ingresos a nivel de taquillas.

En lo deportivo, Octavio Rivero recibió una sanción de dos partidos por su expulsión y será una dura baja contra Liga de Quito y Libertad de Loja. Barcelona tendrá que recortar 13 puntos contra IDV para ser campeón.

Los números de Octavio Rivero en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Octavio Rivero ha jugado con Barcelona SC un total de 32 partidos, entre todas las competencias. El delantero uruguayo solo ha marcado 11 goles en más de 2.400 minutos. Renovó su contrato por los siguientes años.

Los próximos partidos de Barcelona SC

Peleando en el primer hexagonal y por las chances de ser campeón, a Barcelona SC le quedan los siguientes partidos:

  • Liga de Quito vs Barcelona SC
  • Barcelona SC vs Libertad
  • Universidad Católica vs Barcelona SC
  • Orense vs Barcelona SC

Después se invertirán las localidades para terminar el primer hexagonal, no obstante, son estos encuentros los que pueden decidir el campeonato ecuatoriano.

