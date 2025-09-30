El Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, encendió todas las alarmas en el fútbol ecuatoriano después de revelar que el caso de GolTV, antigua empresa dueña de derechos de transmisión del fútbol, podría ser un golpe de muerte para la LigaPro.

El directivo comentó que este caso es muy delicado y significaría un gigante problema para todos los clubes. “Seguramente por el monto sería un golpe de muerte al fútbol ecuatoriano“, comentó el directivo sobre el caso en diálogo con Al Túnel de Diblu TV.

GolTV había firmado con la LigaPro un contrato de 10 años, pero en 2024 el mismo fue terminado por la Liga ya que no se estaban pagando a los clubes y hubo varios meses de atraso. Eso provocó varias demandas y ahora todo se resuelve en el TAS.

GolTV demandó a LigaPro por incumplimiento de contrato y es que faltaban más de 4 años para cumplir el acuerdo. En caso de que la televisora internacional gane dicho juicio la indemnización que pagaría LigaPro (los clubes) sería superior a 100 millones, en el peor de los casos, por no cumplir el acuerdo inicial.

Por otro lado, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, comentó que este caso se está resolviendo en TAS y la conclusión podría demorarse incluso años. No obstante, el directivo fue enfático en qué cuando sepan la resolución dirá si ganó o perdió.

Los equipos de LigaPro perderían presupuesto si GolTV gana

Si GolTV gana en TAS, los equipos de LigaPro tendrán que pagar esta indemnización, donde evidentemente sus presupuestos se verían muy afectados y muy reducidos. Actualmente, la mayoría se financia por los derechos de televisión y de ahí saldría el dinero para pagar.