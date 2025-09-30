Barcelona SC fichó a Eduard Bello después de la Copa América 2024 haciendo una importante inversión, sin embargo, las cosas no resultaron como se esperaban en el segundo semestre y lo cedieron. Había una opción de compra sobre él, pero no se ejecutará.

Desde Chile revelaron que la Universidad Católica finalmente no hará uso de la opción de compra sobre Eduard Bello. El jugador venezolano no pudo despuntar como se esperaba y finalmente la U decidió no comprarlo por los 1.1 millones que se habían puesto como cláusula.

Al no comprarlo la Universidad Católica se avisa que Eduard Bello regresará a Barcelona SC para 2026, tal y como adelantó Bolavip. El jugador venezolano aún no tiene claro su futuro, ya que su continuidad en el ‘Ídolo’ dependerá de lo que decida el DT.

Belló llegó en 2024 después de una gran Copa América, siendo de los mejores jugadores de todo el torneo y con la promesa de revolucionar el juego del ‘Ídolo’. Sin embargo, las cosas no resultaron como se esperaba, se cambió de DT, y Segundo Castillo no lo tuvo en cuenta.

ver también Sebastián Beccacece y Ecuador perderían a este jugador clave para los amistosos de octubre

Eduard Bello fue figura en la Copa América 2024. (Foto: GettyImages)

Barcelona SC también había comprado a Eduard Bello por la posibilidad de mostrarlo en el Mundial 2026 y luego venderlo por una importante cantidad. No obstante, al final Venezuela no pudo ni meterse al repechaje y no participará de la Copa del Mundo 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan los convocados que tendría Ecuador para jugar contra Estados Unidos y México

Los números de Eduard Bello en esta temporada

En toda la temporada, Eduard Bello ha jugado con Universidad Católica un total de 23 partidos, viniendo desde el banco de suplentes en la mayoría. El futbolista ha marcado 4 goles y ha dado 1 asistencia. En cancha lleva un total de 1.082 minutos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Eduard Bello con Barcelona SC?

Eduard Bello tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El venezolano podría negociar su contrato con cualquier equipo a mitad de temporada, cuando ya solo le queden 6 meses de contrato. Todo depende de cómo arreglen ambas partes.

Encuesta¿Qué debe hacer Barcelona SC? ¿Qué debe hacer Barcelona SC? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad