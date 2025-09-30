La Selección de Ecuador ya tiene sus 4 partidos amistosos definidos antes del sorteo del Mundial de 2026. Sin embargo, ahora mismo ‘La Tri’ aparece como candidata a protagonizar un amistoso contra una selección europea campeona en 2026.

De acuerdo a la revelación de A Bola, Ecuador aparece como uno de los candidatos para competir en un amistoso contra Portugal. Estos encuentros se realizarían en el mes de marzo, cuando las selecciones de UEFA ya no tienen partidos de Eliminatorias.

Portugal estaría buscando algún rival sudamericano para llegar en el mejor nivel al Mundial de 2026. Otro equipo que también aparece como posible rival para la selección de Cristiano Ronaldo es la de Colombia, que también tuvo un buen cierre de Eliminatorias.

Cualquiera que sea el rival tendrá que viajar a Portugal, porque los lusos quieren hacer de locales en ambos encuentros. ‘La Tri’ está buscando ansiosamente jugar contra selecciones europeas en estos amistosos y ya han sonado equipos como Bélgica, Croacia e Inglaterra.

ver también Llegó a 30 mil reproducciones: Dayro Moreno llama a la derrota con IDV “El peor día de mi vida”

Ecuador tiene uno de los mejores equipos de su historia. (Foto: GettyImages)

Desde la FEF no verían con malos ojos que la Selección de Ecuador finalmente se mude a Europa para estos partidos, ya que la mayoría de los jugadores que conforman ‘La Tri’ están jugando en este continente y eso facilitaría los viajes de los jugadores.

Publicidad

Publicidad

ver también La gigante fortuna que Barcelona SC perdió por Eduard Bello

Los partidos amistosos que jugará la Selección de Ecuador en octubre

La Selección de Ecuador jugará partidos amistosos contra Estados Unidos el 10 de octubre y luego contra México el 14 de octubre. Son partidos amistosos que sirven de preparación para el Mundial 2026. ‘La Tri’ también busca con estos partidos pelear el ingreso al Bombo 2.

¿Qué equipos europeos suenan para enfrentar a Ecuador?

De momento se ha relacionado a la Selección de Ecuador con los siguientes rivales para partidos amistosos pre mundial en 2026:

Inglaterra

Bélgica

Croacia

Portugal

Publicidad

Publicidad