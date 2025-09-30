¿Desplante a Barcelona SC? Joaquín Valiente quiere jugar en este equipo

Joaquín Valiente tiene contrato con Barcelona SC hasta final de temporada. El futbolista uruguayo está a préstamo y el club amarillo tiene una opción de compra sobre él, sin embargo, esta no sería barata. Por lo cual, aún hay dudas de su futuro.

Aunque no queda claro si Barcelona SC finalmente pondrá dinero para comprar a Valiente, no obstante, la intención del jugador sí es quedarse a Barcelona SC y jugar en el ‘Ídolo’ en la siguiente temporada. Aunque todo depende de otros aspectos.

Fue el mismo Joaquín Valiente el que reveló que su intención es seguir jugando en Barcelona SC: “Eso va a depender de Barcelona SC (seguir en el Ídolo) y claramente también de mí, por lo que haga dentro del campo de juego. Lo tengo clarísimo, ojalá Dios quiera y se pueda dar“, confesó el jugador.

Valiente fue muy irregular durante toda la temporada. El volante uruguayo comenzó el año siendo de lo mejor de la cancha, pero bajó su nivel en los partidos importantes, y ahora está retomando una buena seguidilla de partidos como figura.

Los próximos 10 partidos del hexagonal y si Barcelona SC se mete directo a Copa Libertadores en 2026 serían claves para determinar si Valiente se queda en el ‘Ídolo’ o finalmente se va. Por otro lado, no se descarta que otros equipos de LigaPro lo busquen.

Los números de Joaquín Valiente en esta temporada

En toda la temporada con la camiseta de Barcelona SC, Joaquín Valiente ha jugado ya 2.108 minutos repartidos entre 38 partidos. El volante uruguayo ha marcado 4 goles ha dado 5 asistencias. Asimismo, es uno de los jugadores más caros del torneo con un valor de 2 millones de dólares.

¿Cuántos costaría la opción de compra de Joaquín Valiente?

Barcelona SC tiene una opción de compra para quedarse con el 50% del pase de Joaquín Valiente. Esta operación estaría rondando los 500.000 dólares. De ahí que, desembolsar esta millonaria cifra sea un tema que pone a pensar a la directiva amarilla.

