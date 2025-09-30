Es tendencia:
logotipo del encabezado
Independiente del Valle

Llegó a 30 mil reproducciones: Dayro Moreno llama a la derrota con IDV “El peor día de mi vida”

Dayro Moreno estrena un video de lo que fue la derrota ante Independiente del Valle y le pide perdón a la hinchada.

Por Jose Cedeño Mendoza

El video de Dayro Moreno sobre su derrota ante IDV
© GettyImages/ Edit BVEl video de Dayro Moreno sobre su derrota ante IDV

Dayro Moreno fue el principal señalado de la histórica remontada de Independiente del Valle ante Once Caldas. El histórico goleador colombiano ahora sorprendió a todos con un video en YouTube en el que recoge testimonios de esa histórica llave.

El delantero ahora también se estrena como creador de contenido y título el video de la derrota ante IDV como: “El peor día de mi vida”. El jugador también comenzó dicho video pidiendo disculpas a la hinchada por este mal momento que tuvieron que pasar.

Vengo a poner la cara con todo respeto. A mis hinchas del Once Caldas a todo Colombia, la verdad muchas gracias por el apoyo que nos dieron. Esto es fútbol y la historia sigue. Vamos para adelante. Perdón hinchada del Once Caldas y Manizales“, comentó el delantero el intro del video.

En el contenido, que ya alcanzó más de 30 mil vistas, el futbolista colombiano recoge los testimonios de los hinchas en Ecuador y en Colombia, tras una lleva llena de emociones, donde ganaron como visitantes 2 a 0, y luego perdieron en penales en su casa.

¿Desplante a Barcelona SC? Joaquín Valiente quiere jugar en este equipo

ver también

¿Desplante a Barcelona SC? Joaquín Valiente quiere jugar en este equipo

Once Caldas desaprovechó la oportunidad más importante en los últimos años para volver a ser campeón continental. El equipo de Manizales hizo una espectacular Copa Sudamericana, pero se descompensaron ante IDV que supo golpear y con jerarquía pasar a semifinales.

Publicidad
Moisés Ramírez ya no juega en Europa y un equipo de LigaPro le abriría las puertas

ver también

Moisés Ramírez ya no juega en Europa y un equipo de LigaPro le abriría las puertas

La celebración IDV contra Dayro Moreno

Antes del partido, Dayro Moreno protagonizó una gran celebración con su hinchada, sin embargo, el goleador colombiano y sus aficionados se quedaron con las ganas de pasar. IDV aprovechó esto y en la celebración en camerinos los jugadores ecuatorianos celebraron con el baile del goleador.

Llegó a 200 mil reproducciones: La viral burla de Independiente del Valle a Dayro Moreno

ver también

Llegó a 200 mil reproducciones: La viral burla de Independiente del Valle a Dayro Moreno

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Llegó a 200 mil reproducciones: La viral burla de Independiente del Valle a Dayro Moreno
Fútbol de Ecuador

Llegó a 200 mil reproducciones: La viral burla de Independiente del Valle a Dayro Moreno

No se salva: Oriente Petrolero castigaría a Dayro Moreno por el escándalo en un bar
Conmebol

No se salva: Oriente Petrolero castigaría a Dayro Moreno por el escándalo en un bar

Sin opciones en Colombia, Dayro Moreno encontró nuevo equipo en Bolivia
Conmebol

Sin opciones en Colombia, Dayro Moreno encontró nuevo equipo en Bolivia

¿Reemplazo de Duró? Revelan que Emelec contactó a otro entrenador
Fútbol de Ecuador

¿Reemplazo de Duró? Revelan que Emelec contactó a otro entrenador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo