Llegó a 30 mil reproducciones: Dayro Moreno llama a la derrota con IDV “El peor día de mi vida”

Dayro Moreno fue el principal señalado de la histórica remontada de Independiente del Valle ante Once Caldas. El histórico goleador colombiano ahora sorprendió a todos con un video en YouTube en el que recoge testimonios de esa histórica llave.

El delantero ahora también se estrena como creador de contenido y título el video de la derrota ante IDV como: “El peor día de mi vida”. El jugador también comenzó dicho video pidiendo disculpas a la hinchada por este mal momento que tuvieron que pasar.

“Vengo a poner la cara con todo respeto. A mis hinchas del Once Caldas a todo Colombia, la verdad muchas gracias por el apoyo que nos dieron. Esto es fútbol y la historia sigue. Vamos para adelante. Perdón hinchada del Once Caldas y Manizales“, comentó el delantero el intro del video.

En el contenido, que ya alcanzó más de 30 mil vistas, el futbolista colombiano recoge los testimonios de los hinchas en Ecuador y en Colombia, tras una lleva llena de emociones, donde ganaron como visitantes 2 a 0, y luego perdieron en penales en su casa.

Once Caldas desaprovechó la oportunidad más importante en los últimos años para volver a ser campeón continental. El equipo de Manizales hizo una espectacular Copa Sudamericana, pero se descompensaron ante IDV que supo golpear y con jerarquía pasar a semifinales.

La celebración IDV contra Dayro Moreno

Antes del partido, Dayro Moreno protagonizó una gran celebración con su hinchada, sin embargo, el goleador colombiano y sus aficionados se quedaron con las ganas de pasar. IDV aprovechó esto y en la celebración en camerinos los jugadores ecuatorianos celebraron con el baile del goleador.