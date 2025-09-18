La Selección de Ecuador cerró las Eliminatorias con victoria contra Argentina, ahora la ‘Tri’ buscará sumar la mayor cantidad de puntos en los amistosos para meterse en el Bombo 2. Los de Sebastián Beccacece tienen una alegría tras el nuevo Ranking FIFA.

La ‘Tri’ escaló un puesto para ubicarse en el puesto 24 del ranking de selecciones a nivel Mundial, a solo 0.05 puntos de Corea del Sur. Con esto Ecuador se acerca firme al Bombo 2 del sorteo.

A Ecuador le quedarán los amistosos de octubre, noviembre y los de marzo del siguiente año para poder superara a los asiáticos. Por su parte Corea del Sur también tiene encuentros planificados.

Ecuador tuvo 4 puntos en esta última doble fecha, lo que le dio un empuje importante para la escalada Mundial. La ‘Tri’ terminó segundo en la Eliminatoria CONMEBOL.

ver también El insólito equipo al que mandaría el Inter Miami a Allen Obando

Selección Ecuador – Ranking FIFA.

ver también ¿Los pidió Moisés Caicedo? Chelsea pagará 50 millones de euros por dos ecuatorianos

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

Publicidad

Publicidad

ver también Liverpool y Chelsea van por el mismo seleccionado ecuatoriano

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil el 9 de septiembre.