¿Los pidió Moisés Caicedo? Chelsea pagará 50 millones de euros por dos ecuatorianos

El Chelsea de Inglaterra podría tener tres ecuatorianos juntos la siguiente temporada, los de la Premier League pagarían 50 millones.

Por Gustavo Dávila

¿Los pidió Moisés Caicedo? Chelsea pagará 50 millones de euros por dos ecuatorianos, Foto: Getty

La renovación de Moisés Caicedo no es la única operación que quiere el Chelsea de Inglaterra con el fútbol local. Medios ingleses aseguran que el cuadro ‘blue’ pagará 50 millones de euros por dos ecuatorianos más.

El periodista Graeme Bailey da a conocer que scouts del Chelsea estuvieron en el partido de Ecuador contra Argentina para seguir a Joel Ordóñez. No es la primera vez que desde Stamford Bridge siguen al central de Club Brujas, quién pide 40 millones de euros.

El segundo ‘tricolor’ que sigue el Chelsea es Dennier Ordóñez, el central de Independiente del Valle que también es seguido por el FC Barcelona. Su precio es de 7 millones de euros pese a que juega en la sub 15.

Si ambas operaciones se dan, son cuatro ecuatorianos los que van al Chelsea tras Moisés Caicedo y Kendry Páez. De estos, Joel Ordóñez tendría opciones directas de ir al primer equipo.

Joel Ordóñez tenía todo hecho con el Marsella de Francia.

Joel Ordóñez tenía todo hecho con el Marsella de Francia.

Joel Ordóñez es otro de los fijos de la Selección de Ecuador desde su debut en la presente Eliminatoria. Puede jugar de central como de lateral y será convocado para el Mundial 2026.

Los equipos que buscaron a Joel Ordóñez

A Joel Ordóñez lo buscaron equipos como Al Hilal, Olympique de Marsella y también se habló de Arsenal. No obstante, el central ecuatoriano se terminó quedando en Bélgica por la poca intención de venta de que tuvo Brujas durante todo el mercado.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

